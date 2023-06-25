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Gündem FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü
Gündem

FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü

Yeniakit Publisher
2023-06-25 08:47:00 -
FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak girdiği ilk, 12 Haziran 2011 seçiminde Tunceli’den aday gösterip seçtirdiği Hüseyin Aygün son günlerde yaptığı açıklamalar ile genel başkanına vefasını gösteriyor.

Halen avukatlık yapan Hüseyin Aygün, bunca seçim başarısızlığına rağmen Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı koltuğunda oturmamasını söyleyen-yazan gazetecileri hedefine koydu: Soner Yalçın, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Levent Gültekin gibi…

Bu gazetecilerin arkasında ya Erdoğan’ın ya da İmamoğlu’nun olduğunu iddia eden Aygün, gazetecileri “Atatürk pazarlamacıları” diye nitelemekten geri durmadı.

Aygün’ün bu sözü geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlattı.

ZAMAN GAZETESİNE RÖPORTAJ

Hüseyin Aygün “çiçeği burnunda” CHP milletvekili iken ilk röportajını, 10 Kasım 2011 tarihinde FETÖ yayın organı Zaman gazetesine verdi:

-“Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP’dir. Atatürk de bu olaylardan haberdardır.”
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O günlerde, bu ağır sözlere parti yönetimi tarafından tepki gösterilmediğini belirten CHP Samsun milletvekili Haluk Koç, CHP Genel Başkanı ve MYK üyelerini eleştirerek, “Bir milletvekili kalkıyor, partinin tarihine, Mustafa Kemal’e laf ediyor. Aradan 6 gün geçiyor, hiç kimse bir açıklamada bulunmuyor. Bir tekzip, bir tashih gelmiyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Ben bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecektim ama yarına erteliyorum. Eğer bir gün içinde açıklama gelmezse, çıkıp düşüncelerimi açıklayacağım” dedi.

Benzer tepkiyi gösteren on milletvekili zamanla bir daha CHP’den aday gösterilmemesi aslında ileri de CHP’nin hangi çizgiye kayacağının göstergesiydi.

Kimse Atatürk hakkında görüşleri belli olan Aygün’ün Kılıçdaroğlu tarafından niçin milletvekili yapıldığını sorgulamadı. Ne tesadüf ki, Aygün’ün sözleri tartışılırken Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a ziyarete gitmeyi tercih etti!

O dönem Odatv, Aygün’e iki soru yöneltti:

-“Bir; niye CHP’den milletvekili seçilmeyi kabul ettin? Öyle ya ‘Dersim katliamından’ sorumlu olan bir partiden milletvekili olmak çelişki doğurmuyor mu?

-“İki; CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nereli? CHP gibi Dersim’de ‘katliamlar-soykırımlar yapan’ bir parti niye genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmiştir?” (23 Kasım 2011)

Bir soru da şimdi sorulabilir, Kılıçdaroğlu, görüşlerinizi bile bile sizi niye milletvekili yaptı?

FETÖ ELEMANLARININ AVUKATI

Hüseyin Aygün benzer çıkışları hep sürdürdü. Artık milletvekilliği parti tabanından büyük tepki alınca bir daha seçilemedi.

Aygün avukatlığa başladı. Kamuoyunda “Fuat Avni” olarak bilinen FETÖ’nün bürokrasideki kara kutusu Said Sefa’yı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mahkeme salonlarında savunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca Aygün, FETÖ’den ihraç edilen sanıklar hakim Mustafa Başdaş ve mülki idare amiri Cihangir Köksal’ın da avukatı oldu…

Yıllar önce FETÖ yayın organı Zaman gazetesine Atatürk aleyhinde röportaj veren Aygün’ün yıllar sonra FETÖ elemanlarını savunması arasındaki bağ neydi? Sadece para kazanmak mı?

HEDEFİNDE GAZETECİLER VAR

Odatv, Atatürk'e saldıran Hüseyin Aygün'e iki soru sorduğu ilgili haberinin ilk cümlesi şuydu:

-“Kavramlarla düşünmeyen bir kişi, salt kişiler üzerinden tartışır her olayı...”

Aygün’ün düşünsel yapısının son attığı tweet ile ortaya çıktı. Bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, her seçimden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu’nu eleştiren gazetecilerin arkasında Erdoğan ve İmamoğlu olduğunu iddia etti!

-“Kemal Bey, cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğundan bu yana sistemli bir biçimde itibarsızlaştırma saldırılarına maruz kalıyor. Montaj rejimi elindeki medya silahıyla, beşli çeteyle, Sadat’la sürekli bir biçimde saldırıyor.

-Soner Yalçın, Erdoğan propagandacısı Levent Gültekin, Atatürk pazarlamacısı Yılmaz Özdil, Uğur Dündar. Son dönemde Portakal ve Saymaz da. İlklerin arkasında Erdoğan var, ikincilerin arkasında Ekrem'in olduğuna dair güçlü bir izlenimim var...”

O halde Hüseyin Aygün’ün arkasında da FETÖ mü var?

 

Kaynak: Odatv.com

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