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Gündem FETÖ’cülere hediye paketleri içerisinde para yollamışlar
Gündem

FETÖ’cülere hediye paketleri içerisinde para yollamışlar

Adana'da, haklarında işlem başlatılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 22 şüpheli arasındaki itirafçı, örgütün hediye paketleri içerisinde kargo aracılığıyla gerçekleştirdiği para trafiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:05:00 -
FETÖ’cülere hediye paketleri içerisinde para yollamışlar

8'i tutuklu 22 şüpheli arasında yer alan itirafçı T.S., FETÖ içerisinde ‘Mert’ kod adlı öğretmen M.K. ile irtibatlandırıldığını ve A.D'nin topladığı parayı kendisine bıraktığını iddia ederek, şunları anlattı: "2018-2019 yıllarında bu para alışverişi devam etti. Bana kullanacağım telefon cihazını ve hattını kendileri temin ediyordu. 3-4 ayda bir değiştiriyorlardı. Mert, daha sonra yurt dışına kaçtı. Bana WhatsApp üzerinden 'Biz sana paraları nereye bırakman gerektiğini söyleyeceğiz, sen oraya bırakırsın' dedi. Bu şekilde bana para getirdikçe teslim ediyordum. Bazen hesap numarası, bazen de parayı vereceğim ailelerin kim olduğunu söylerdi. Ben de parayı teslim ederdim. Bana Hamza kod adı verildi. Paraları Adana’da FETÖ'den işlem yapılanların ailelerine elden, kent dışındaki ailelere de kargoyla hediye paketi içerisinde gönderdim. Ben, bu örgüt tarafından kullanıldım ve çok pişmanım."

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