FETÖ'cülere ceza yağdı! 319 yıl...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada biri binbaşı ve biri astsubay olan 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'u işgal etmeye çalışan FETÖ'cü askerlere ilişkin görülen davada karar açıklandı.
15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.
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