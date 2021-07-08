FETÖ’cüler yeni taktiklerini duyurdular... Uslu KHK’lıları devlete karşı organize etme peşinde!

Yeni Akit / Ankara

KHK ile görevinden ihraç edilen ve Ankara’da yaklaşık 4 yıl eylem yapan Cemal Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, “Devrimcilik gerçekçi olup imkansızı istemekle, cürret etmekle ilgilidir. Akape genel başkanı Tayyip karşısında bu günden Cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Hodri meydan tayyip. Şaka değil gerçek Cumhurbaşkanlığına adayım. Siyasal bir mücadele başlatıyorum Var mısınız.” sözlerini Paylaşan FETÖ firarisi Emre Uslu 677 sayılı KHK ile ihraç edilen terör örgütü mensuplarının sosyal medya üzerinden devlete karşı organize etmeye çalıştı. Uslu söz konusu paylaşıma verdiği cevapta, “Olması gereken budur Cemal bey. KHK’lıları örgütleyerek bir siyasal mücadeleye başlamak. Tüm KHK’lılar bu kıymetli çağrıya kulak vermeli…” ifadelerini kullandı.