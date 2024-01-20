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Gündem FETÖ'cüler saldırıya geçti... Konu: Alper Gezeravcı
Gündem

FETÖ'cüler saldırıya geçti... Konu: Alper Gezeravcı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 09:55:00 - 2024-01-20 09:58:30
FETÖ'cüler saldırıya geçti... Konu: Alper Gezeravcı

Odatv’nin dün yayınladığı Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, İzmir Askeri Casusluk Kumpas Soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin haberi FETÖ’cüleri ayağa kaldırdı.

Odatv’nin dün yayınladığı Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, İzmir Askeri Casusluk Kumpas Soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine ilişkin haberi FETÖ’cüleri ayağa kaldırdı. Dava dosyasında adı sanık olarak hiç geçmeyen Gezeravcı’nın 2020’de TSK’ya geri döndüğü ortaya çıktı. Buna rağmen FETÖ yayınlarında, haberde sanki Gezeravcı yargılanmış gibi sunulduğunun iddia edilmesi dikkat çekti.

 

“Türkiye'nin ilk astronotu: FETÖ'ye karşı nasıl direndi” başlığıyla verilen habere göre İlk Türk uzay yolcusu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın üsteğmenken FETÖ kumpasları ile TSK'dan ihraç edildi. Gezeravcı görevden atıldığı dönemde 15 Temmuz hain darbe girişiminde önemli bir yere sahip olan Adana İncirlik Hava Üssü'nde görev yapıyordu. İhraç süresi de Gezeravcı'yı sorgulayan istihbaratçı subaylar ve üs komutanı daha sonra FETÖ'den tutuklandı.

Gezeravcı askeri casusluk dosyasında yer aldı ama yargılanmadı. Amerika'da yüksek lisans eğitimi alan Gezeravcı, TSK’dan ihraç edildikten sonra Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başladı. Alper Gezeravcı FETÖ kumpas davasında sanık olarak yer almadı. 17-25 Aralık'tan sonra geri dönmek için açtığı davayı kazandı ve 2020’de göreve dönen Alper Gezeravcı Adana’da filo akademik eğitim kol komutanı olarak görev yapıyor.

FETÖ SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün İzmir Askeri Casusluk Kumpasıyla TSK'dan ihraç ettirdiği Gezeravcı Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay yolculuğuna başlarken terör örgütü operasyonlarına sosyal medyadan devam etti.
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"Kaç Saat Oldu?" isimli hesabın ana yöneticisi Hüseyin Y. hakkında açılan FETÖ davası kapsamında 12,5 yıl hapis cezası aldı. Hesapta Gezeravcı'ya yönelik saldırılarda bulunuldu.

Yetmedi firari FETÖ’cüler Tarık Toros ve Hakan Şükür de bu durumu haberleştiren Odatv’ye yönelik yayınlar ve paylaşımlar yaptı.

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