FETÖ'cüler, PKK'lılar, uluslarası isimler... Türkiye karşıtları 'terör zirvesi'nde tam kadro toplandı

Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını meşrulaştırmak isteyen terör örgütleri ile destekçi siyasi isimler ve ülkeler Suriye'de tam kadro katıldıkları bir toplantı düzenliyor.

Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasını devletleştirmek için atılan uluslararası adımlara bir yenisi daha eklendi. YPG/PKK işgali altındaki Amude’de dün skandal bir toplantı başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, üç gün sürecek olan ve sözde DAEŞ’in ele alınacağı toplantıyı Birleşmiş Milletlerin (BM) birçok kuruluşundan yüklü miktarda fon alan PKK uzantılı Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi düzenliyor. PKK’nın yayın organları, ilk günü Türkiye karşıtı terör zirvesine dönüşen toplantıya ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Fransa, Bahreyn ve Kanada gibi ülkelerden önemli isimlerin katılacağını açıkladı.

FETÖ’cüler tam kadro

Kuzey Irak’ta hala değişik ad ve kısaltmalarla faaliyet gösteren teröristlerin konuşma yaptığı toplantının ilk gününde ana hedef Türkiye, kurtarıcı gibi pazarlanan ise terör örgütü YPG/PKK oldu. Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı firari Can Dündar, FETÖ kapsamında aranırken Almanya’ya kaçan Hayko Bağdat, firari FETÖ’cü Ergun Babahan, BAE tarafından fonlanan FETÖ’nün yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Fehim Taştekin, Gezi'cilerin ilahiyatçısı İhsan Eliaçık, Cengiz Çandar ve HDP Milletvekili Hüda Kaya da oradaydı. Firari isimler Irak üzerinden Kamışlı’ya geçti.

FETÖ'nün ABD sözcüsü Rubin de orada

Katılımcılar bunlarla da sınırlı değildi. Terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü Mustafa Bali, ABD’li eski Temsilci Brett McGurk’a verdiği plaketle bilinen PKK’lı Polat Can, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan raporlar hazırlayan FETÖ’nün ABD’deki sözcüsü CIA raportörü Michael Rubin ve ABD kongre eski üyesi Thomas Alexander Garrett de salondaydı.

-PKK’lı elebaşı Polat Can salonda böyle görüntülendi

Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumunun mimarı ve Barzani yönetiminin Avrupa’daki lobi öncüsü Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile PKK sempatizanı Pîter Nop, Brayan Williams, Ilîzabet Dîgrî Warnir, Jan Şarl Bîzar gibi isimler de toplantıda dikkat çeken simalar oldu.

Amude’ye telekonferansla bağlanan İtalya eski Başbakanı Massimo D’Alema da 1998’de Roma’da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iade edilmesini engelleyen isim olarak hafızalara kazınmıştı.

Terör örgütlerine gönülden bağlılığını iletti

Doğrudan Erdoğan’ı hedef alan FETÖ’cü Michael Rubin konuşmasında, “Erdoğan yönetimi DAEŞ’in varlığı için büyük çaba içerisinde. Türkiye yönetiminin DAEŞ’le büyük bağlarının olduğu sabittir. Türk yönetiminden de hesap sorulmalıdır” gibi küstah ifadeler kullandı. Toplantıya telekonferansla bağlanan İtalya eski Başbakanı Massimo D’Alema da terör örgütünün tanıtımını yaptı. D’Alema “DAEŞ mağdurlarına ve QSD, YPG-YPJ güçlerine gönülden bağlılığımı belirtiyorum” diyerek teröristleri selamladı.

Terörden hüküm giyen eski Milletvekili Hatip Dicle de toplantıya yazılı bir mesaj gönderdi. Türkiye ve Katar’a küstah suçlamalar yönelten Dicle, “Günümüzde DAEŞ'e en büyük desteği Türkiye ve Katar verdi. Türkiye Osmanlıcılık hayalleriyle DAEŞ'i bir aparat olarak kullanmak istedi. Türkiye'nin bölgeye yönelik emelleri ve işgalleri son bulmadan DAEŞ'in son bulmasından söz edilemez” ifadelerine yer verdi.