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FETÖ'cüler, PKK'lılar, uluslarası isimler... Türkiye karşıtları 'terör zirvesi'nde tam kadro toplandı

YPG/PKK işgali altındaki Amude, firari FETÖ'cülerin, YPG/PKK'lı teröristlerin ve uluslararası birçok önemli ismin katıldığı 'terör zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 08:32
FETÖ'cüler, PKK'lılar, uluslarası isimler... Türkiye karşıtları 'terör zirvesi'nde tam kadro toplandı

Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını meşrulaştırmak isteyen terör örgütleri ile destekçi siyasi isimler ve ülkeler Suriye'de tam kadro katıldıkları bir toplantı düzenliyor.

Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasını devletleştirmek için atılan uluslararası adımlara bir yenisi daha eklendi. YPG/PKK işgali altındaki Amude’de dün skandal bir toplantı başladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, üç gün sürecek olan ve sözde DAEŞ’in ele alınacağı toplantıyı Birleşmiş Milletlerin (BM) birçok kuruluşundan yüklü miktarda fon alan PKK uzantılı Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi düzenliyor. PKK’nın yayın organları, ilk günü Türkiye karşıtı terör zirvesine dönüşen toplantıya ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Fransa, Bahreyn ve Kanada gibi ülkelerden önemli isimlerin katılacağını açıkladı.

FETÖ’cüler tam kadro

Kuzey Irak’ta hala değişik ad ve kısaltmalarla faaliyet gösteren teröristlerin konuşma yaptığı toplantının ilk gününde ana hedef Türkiye, kurtarıcı gibi pazarlanan ise terör örgütü YPG/PKK oldu. Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı firari Can Dündar, FETÖ kapsamında aranırken Almanya’ya kaçan Hayko Bağdat, firari FETÖ’cü Ergun Babahan, BAE tarafından fonlanan FETÖ’nün yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Fehim Taştekin, Gezi'cilerin ilahiyatçısı İhsan Eliaçık, Cengiz Çandar ve HDP Milletvekili Hüda Kaya da oradaydı. Firari isimler Irak üzerinden Kamışlı’ya geçti.

FETÖ'nün ABD sözcüsü Rubin de orada

Katılımcılar bunlarla da sınırlı değildi. Terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü Mustafa Bali, ABD’li eski Temsilci Brett McGurk’a verdiği plaketle bilinen PKK’lı Polat Can, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan raporlar hazırlayan FETÖ’nün ABD’deki sözcüsü CIA raportörü Michael Rubin ve ABD kongre eski üyesi Thomas Alexander Garrett de salondaydı.

-PKK’lı elebaşı Polat Can salonda böyle görüntülendi

Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumunun mimarı ve Barzani yönetiminin Avrupa’daki lobi öncüsü Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile PKK sempatizanı Pîter Nop, Brayan Williams, Ilîzabet Dîgrî Warnir, Jan Şarl Bîzar gibi isimler de toplantıda dikkat çeken simalar oldu.

Amude’ye telekonferansla bağlanan İtalya eski Başbakanı Massimo D’Alema da 1998’de Roma’da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iade edilmesini engelleyen isim olarak hafızalara kazınmıştı.

Terör örgütlerine gönülden bağlılığını iletti

Doğrudan Erdoğan’ı hedef alan FETÖ’cü Michael Rubin konuşmasında, “Erdoğan yönetimi DAEŞ’in varlığı için büyük çaba içerisinde. Türkiye yönetiminin DAEŞ’le büyük bağlarının olduğu sabittir. Türk yönetiminden de hesap sorulmalıdır” gibi küstah ifadeler kullandı. Toplantıya telekonferansla bağlanan İtalya eski Başbakanı Massimo D’Alema da terör örgütünün tanıtımını yaptı. D’Alema “DAEŞ mağdurlarına ve QSD, YPG-YPJ güçlerine gönülden bağlılığımı belirtiyorum” diyerek teröristleri selamladı.

Terörden hüküm giyen eski Milletvekili Hatip Dicle de toplantıya yazılı bir mesaj gönderdi. Türkiye ve Katar’a küstah suçlamalar yönelten Dicle, “Günümüzde DAEŞ'e en büyük desteği Türkiye ve Katar verdi. Türkiye Osmanlıcılık hayalleriyle DAEŞ'i bir aparat olarak kullanmak istedi. Türkiye'nin bölgeye yönelik emelleri ve işgalleri son bulmadan DAEŞ'in son bulmasından söz edilemez” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 08:32
  1. terör örgütleri
  2. Suriye’nin kuzeyi
  3. YPG/PKK
  4. Amude
  5. DAEŞ
  6. Birleşmiş Milletler (BM)
  7. PKK
  8. Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi
  9. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  10. ABD
  11. Suudi Arabistan
  12. Mısır
  13. Ürdün
  14. Irak
  15. Fransa
  16. Bahreyn
  17. Kanada
  18. Kuzey Irak
  19. firari Can Dündar
  20. Hayko Bağdat
  21. firari FETÖ’cü Ergun Babahan
  22. Fehim Taştekin
  23. İhsan Eliaçık
  24. Cengiz Çandar
  25. HDP Milletvekili Hüda Kaya
  26. Terör örgütü YPG/PKK'nın sözcüsü Mustafa Bali
  27. ABD’li eski Temsilci Brett McGurk
  28. PKK’lı Polat Can
  29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  30. FETÖ’nün ABD’deki sözcüsü CIA raportörü Michael Rubin
  31. ABD kongre eski üyesi Thomas Alexander Garrett
  32. Barzani
  33. Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner
  34. Pîter Nop
  35. Brayan Williams
  36. Ilîzabet Dîgrî Warnir
  37. Jan Şarl Bîzar
  38. İtalya eski Başbakanı Massimo D’Alema
  39. teröristbaşı Abdullah Öcalan
  40. FETÖ’cü Michael Rubin
  41. QSD
  42. YPG-YPJ
  43. eski Milletvekili Hatip Dicle

YORUM YAZ

  • malcomxmalcomx35 dk önce
    ayarlayıp bir füze gönderseydik ya. kim vurdu ya gitselerdi ya. bummmmm...bütün şer fareleri orada toplanmış. bi daha kimse böyle toplanamazdı. bummm..
  • CemilCemil40 dk önce
    İsrail bütün liderleri öldürüp başarı sağladı..Biz Cemil Bayık Duran Kalkan vb leri sağ bırakıp efsane haline getirdik..Okçuluk vakıfları bizim için daha önemli..sizler de goygoyculukla para kazanmaya, haram yemeye devam
  • Şu tiplere sıfatlarından müşriklik akıyorŞu tiplere sıfatlarından müşriklik akıyor51 dk önce
    Yahu bu kadar düşman Türkiye ye vuruyor tuzak kuruyor hamd olsun ki Allah teala yanımızda mazlumlar yanımızda somali arakan Suriye Filistin mazlumları yanımızda direniyoruz.. Ancak proje ekremler le Türkiye nin direnci kırılmaya çalışılıyor

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