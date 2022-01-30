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Medya FETÖ'cüler, o ismi duyunca düşüp bayılmışlar mıdır?
Medya

FETÖ'cüler, o ismi duyunca düşüp bayılmışlar mıdır?

Melih Altınok, 2013-2017 yılları arasında yürüttüğü Adalet Bakanlığı görevine yeniden atanan Bekir Bozdağ'ın adının bile FETÖ'cüleri hoplatmaya yettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:28:00 -
FETÖ'cüler, o ismi duyunca düşüp bayılmışlar mıdır?

Melih Altınok, 2013-2017 yılları arasında yürüttüğü Adalet Bakanlığı görevine yeniden atanan Bekir Bozdağ'ın adının bile FETÖ'cüleri hoplatmaya yettiğini belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Bekir Bozdağ 2013 ve 2017 yılları arasında yürüttüğü Adalet Bakanlığı görevine cuma gecesi yeniden atandı.

O saatten beri, "Cemaati" devlete savaş açıp hukuk tarafından FETÖ diye tescillendikten sonra "muhalif" görmeye başlayan çevreler Twitter arşivlerinde geziyorlar...

Çünkü bugüne gelseler, her tweet'ini Whatsapp gruplarında elden ele gezdirdikleri firari FETÖ'cülerin Bozdağ hakkındaki yorumlarını görecekler.

Örneğin, FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın, kriptoların temizlenmesi için sabırsızlananların "Hadi inşallah" temennisiyle karşıladığı şu tweet'ini:

"Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ı atamışsa büyük çaplı kıyımlara girecek demektir. Bozdağ'ın en belirgin özelliği kayıtsız şartsız Saray'a biattır..."

FETÖ'yü bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bozdağ'ı üçüncü kez Adalet Bakanlığı'na ataması üzerine FETÖ'cülerle birlikte hoplayanlar, hazır arşive girmişken biraz temizlik de yapsınlar...

15 Temmuz gecesi "Kontrollü darbe! Sakın sokağa çıkmayın" şeklindeki çağrılarını da silsinler mesela.

Zira kendileri FETÖ'cü darbeciler için ellerinden geleni yaparken, hatta tanklara alkış tutarken, Bekir Bozdağ bombalanan TBMM'de aslanlar gibi direniyordu.

Bozdağ'ın o gece Meclis kürsüsünden yaptığı coşkulu konuşma bile, vatandaşlar olarak içimizin rahat olması için yeterli. (...)"

 

 

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Yorumlar

teoman

Çok yerinde bir karar. Kripto FETO cular ortaya çıkar ve adalet toparlanır..
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Sadece vatandaş

He ya bizde bunları yedik adam fetöşe övgüler methiyeler dizmiş birde utanmadan adı bile fetöşçüleri korkuttu diye haber yapıyorlar bu ülkede herkes herkesi iyi biliyor adalet bakanını aklamaya çalışmayın
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