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Gündem FETÖ’cüler girdikleri deliklerden tek tek çıkarılıyor! Çatı katında enselendiler
Gündem

FETÖ’cüler girdikleri deliklerden tek tek çıkarılıyor! Çatı katında enselendiler

Denizli'de FETÖ üyeliğinden haklarından yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün sözde ‘Denizli büyük bölge sorumlusu’ olduğu belirlenen kişinin de bulunduğu 4 zanlı, bir evin çatı katındaki gizli bölmede yakalanarak tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:05:00 -
FETÖ’cüler girdikleri deliklerden tek tek çıkarılıyor! Çatı katında enselendiler

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sözde ‘Denizli büyük bölge sorumlusu’ olan eski öğretmen M.N.A. ile eski veri denetmeni R.A, gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

2016’da meslekten ihraç edildiler

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çatı katındaki küçük pencereden girilen gizli bölmede yakaladı. Evdeki aramada dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin lira para ile 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 2016 yılında meslekten ihraç edildikleri ve haklarında yakalama kararları bulunduğu belirlendi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan Fatih Koleji’nde öğretmenlik yapan ve Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olan öğretmen F.T., Edirne’nin Enez ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu da iddia edilen şüpheli, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yargılanmak üzere Zonguldak’a gönderildi.

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