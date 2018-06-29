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FETÖ’cü Taraf’ın müdürü Kılıçdaroğlu’nun metin yazarı çıktı!

Kılıçdaroğlu’nun neden FETÖ ağzıyla konuştuğu daha net anlaşıldı!.. FETÖ’cü tarafın eski yazı işleri müdürü Eray Özer’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun metin yazarı olduğu ortaya çıktı. CHP liderinin danışmanı olduğu iddia edilen Özer konuyla ilgili açıklama yaparak, “Kılıçdaroğlu’nun danışmanı değil, metin yazarıyım” dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 16:52
FETÖ’cü Taraf’ın müdürü Kılıçdaroğlu’nun metin yazarı çıktı!

Aydınlık, Taraf'ın eski yazı işleri müdürü Eray Özer'in CHPLideriKemal Kılıçdaroğlu'nun danışman kadrosunda olduğunu iddia etti. Fethullahçı Zaman gazetesi kökenli Özer, kumpas davaları döneminde Taraf'ın yazıişleri müdürlüğünü yapmıştı.

Aydınlık'tan Erdem Atay imzalı haberde “FETÖ kumpaslarının en hızlı olduğu yıllarda Taraf Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü yapan Eray Özer’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yaptığı, CHP liderinin metin yazımlarına destek verdiği öğrenildi” ifadeleri kullanıldı.

Eray Özer ise, Aydınlık gazetesinde yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.

Eray Özer’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Aydınlık Gazetesi'nde yer alan hakkımdaki habere dair çok kısa bir açıklama yapmak isterim. Taraf Gazetesi'nde çalıştım doğrudur. 2007 Kasım ayında spor müdürü olarak başladım. 2008'in, yanılmıyorsam nisan veya mayıs ayında yazı işleri müdürü oldum. Şubat 2009'da da gazete yönetimiyle fikirlerimiz uyuşmadığı için istifa ettim. Toplamda sekiz ay kadar yazı işleri müdürlüğü yaptım.  Aydınlık'ın haberinde 2012 Temmuz'una kadar Taraf'ta olduğum yazıyor. Mümkün değil. 2009 Temmuz'da Doğuş Dergi Grubu'nda çalışmaya başlamıştım. Ayrıca Zaman'da filan çalışmadım. Onların çıkardığı bir spor ekine altı-yedi yazı gönderdim.​”

DANIŞMANI OLMADIĞINI, METİN YAZARI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmadığını belirten Özer şunları kaydetti:

Ben metin yazarıyım. Çalıştığım ajansla birden fazla kuruma içerik üretiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de birkaç başlıkta içerik ürettim. Fakat bu çalışmaları bilgisayar başında yaptım. Yazı yazarak hayatını geçindirmeye çalışan birisi olarak bir suç işlemişim gibi açıklama yapmak da gerçekten şu anda çok ağrıma gidiyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:52
  1. Aydın
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. eray özer

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