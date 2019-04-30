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FETÖ'cü sözde sıkıyönetim komutanına hapis cezası

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede adı "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski albay Mehmet Özdemir, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

30 Nisan 2019 Salı 16:36
FETÖ'cü sözde sıkıyönetim komutanına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede adı "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski albay Mehmet Özdemir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, bir önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından sanığa son savunması yapması için söz verdi.

Sanık Özdemir, FETÖ'nün hazırladığı sözde atama listesinde "Adıyaman sıkıyönetim komutanı" olarak adının geçmesinin kendi iradesi dışında olduğunu ve o gece hiçbir şekilde adı geçen ile gitme girişimin olmadığını savundu.

Örgütle herhangi bir bağı olmadığını ileri süren Özdemir, FETÖ'nün mahrem imamlarınca kontörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığına yönelik savcılık mütalaasına da katılmadığını söyledi.

Sanık avukatının beyanın ardından ardından, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle Özdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 16:36
  1. Ankara
  2. FETÖ davası
  3. eski albay Mehmet Özdemir
  4. Adıyaman Sıkıyönetim Komutanı
  5. mahkeme
  6. hapis cezası

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