FETÖ’cü savcıları Seyfi Dede atamış

Gizli ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören, dini ve dinî duyguları istismar eden; devletin tüm organlarına sızarak, milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) kimlerin palazlandırdığı deşifre oldu. 1991-1993 yılları arasında Demirel ve 93-95 yılları arasında süren DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde Adalet Bakanı olan Mehmet Seyfi Oktay döneminde, FETÖ’cü hakim ve savcıların yargıya yerleştirildiği belirlendi. 90’larda sızan, 2000’li yıllarda birçok kumpasta imzası olan Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi firari FETÖ’cülerin mezhepçi kadrolaşmalar sayesinde göreve geldiği belirtildi.

‘REFERANSLARI; ALEVİ DEDELERDİ’

FETÖ’nün eski Kıbrıs İmamı Hasan Polat’ın TBMM tutanaklarına yansıyan kritik itirafları şok etti. Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na örgütün yargıya nasıl sızdığını anlatan Polat, FETÖ’nün yargıyı ele geçirme sürecinin 90 yıllarda başladığını ifade etti. Polat, itirafında şu ifadelere yer verdi:

“Adliyeye, yargıya en çok insan girilen dönemlerden birisi Seyfi Oktay dönemiydi, yanlış hatırlamıyorsam ve cemaatten girenler Alevi dedelerinin referanslarıyla girdiler yargıya yani cemaat o konuda hiç zorlanmazdı.”

Kadrolaşma yönünde belirli listelerin tutulduğuna dikkat çeken itirafçı Hasan Doğan, “Müspet insanlar diye birtakım listeler tutulurdu. Ama o dönem mesela dikkatimi çekmeyen, şu an dikkatimi çeken bir şey var: O dönem yani 1990-1991 sonrası yargıya giren insanların tamamı şu anda atılan özel savcılardır” dedi.

İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI

Devleti ele geçirmek için 1990’larden itibaren sızma faaliyetleri gerçekleştiren FETÖ için en stratejik kurumlardan biri de yargı da oldu. Yargı içerisinde FETÖ’cü bir vesayet yapısı kuran hakim ve savcılar, 2000’li yıllarda birçok operasyonun altına imza attılar.

SÜLEYMAN BAĞRIYANIK VE ÖZCAN ŞİŞMAN: 2014 Ocak ayında Türkmenlere gönderilen yardım TIR’larını durduran FETÖ’cüler, Türkiye’nin terör destekçisi olduğu algısını inşa etmeye çalıştılar.

NİHAT TAŞKIN: 2008’de Ergenekon operasyonlarını başlatan ekipte yer aldı. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görev yaptı. Son olarak Hatay’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı.

KADİR KAYAN:Bülent Arınç’a suikast iddialarının ardından savcı Mustafa Bilgin’in talebi sonrasında Kozmik Oda’ya giren isimdi. Devlet sırrı 1.5 TB boyutundaki bilgilere el koydu. Bu bilgilerin FETÖ tarafından kullanıldığı ifade ediliyor.

METİN ÖZÇELİK: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanlığını yaptı. Muvazzaf subayların yargılandığı İstanbul Askeri Casusluk davasını yürüttü. 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer ile aralarında Hidayet Karaca ve polis şeflerinin de bulunduğu 75 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Bu kararın ardından tutuklandı.

SAVAŞ KIRBAŞ: Balyoz davası savcısı olarak gündeme geldi. 1994 yılında Erzurum Şenkaya’da göreve başlayan Kırbaş, FETÖ üyeliği ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklu yargılanıyor.

ALEVİ DEDELERİNİN REFERANSIYLA YARGIYA SIZDILAR

CİHAN KANSIZ: 1994 yılında savcı oldu. Bitlis Ahlat’ta göreve başlayan Kansız, Ergenekon ve Oda TV soruşturmalarında görev aldı. Eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’u tutuklatan isimdi. 17 Aralık süreci sonrasında özel yetkileri alındı. 2015 yılında yurt dışına kaçtı.

ZEKERİYA ÖZ: 1968’de Bursa’da doğdu. 1995’te savcı oldu. 2008’de Ergenekon operasyonunu başlattı. FETÖ’nün yargı içerisindeki en önemli ismi olarak ön plana çıktı. HSYK soruşturması sonrası 2015’te yurt dışına kaçtı.

FETÖ, SEYFİ OKTAY DÖNEMİNDE ZORLANMADI

FETÖ’nün eski Kıbrıs imamı Hasan Polat’ın TBMM tutanaklarındaki ifadelerinde, “Seyfi Oktay döneminde cemaatten girenler Alevi dedelerinin referansıyla girdiler yargıya, yani o konuda hiç zorlanmazdı” sözleri dikkat çekiyor.

FİKRET SEÇEN

1994 yılında savcı olan Fikret Seçen, İkizdere Cumhuriyet Savcılığında ilk olarak görev yaptı. Donanma Komutanlığı’nda arama yaptı. Balyoz soruşturmasında yüzlerce subayı tutuklattı. Hollanda’ya kaçtı.

CELAL KARA

17-25 Aralık kumpasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan operasyonlarla iktidar hedef alındı. FETÖ’nün yargı içerisindeki en önemli isimlerinden biriydi.

2015 yılında yurt dışına kaçtı.

ŞADAN SAKINAN

1994’te göreve başlayan firari Sakınan hakkında, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı gerekçesiyle 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

S.SARIKAYA

Hakan Fidan’ı 7 Şubat’ta ifadeye çağıran firari savcı Kayaşehir’de saklandığı bir evde yakalanmıştı. Sarıkaya’nın 2015 yılında Almanya’ya gidip 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yurda döndüğü ortaya çıkmıştı.

M.ALİ PEKGÜZEL

2008’de Ergenekon operasyonlarını başlatan ekipte yer aldı.

FETÖ’nün yaptığı birçok kumpasta ismi geçti.

15 Temmuz sonrası üzerinden 1 dolar çıkan Mehmet Ali Pekgüzel şimdi tutuklu.

MEHMET BERK

Şike soruşturmasının altında imzası olan savcıydı. Savcı Bayraktar ve Ali Haydar ile birlikte Şike davasını başlattı. Davayla ilgili “vicdanen rahat” olduğunu söyleyen Berk, darbe girişimi sonrası açığa alındı.