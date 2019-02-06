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FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası

Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik davada, eski öğretmen çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
FETÖ'cü öğretmen çifte hapis cezası

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet ve eşi Fatma Göçgün ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, Mehmet Göçgün'ün cezalandırılmasını, eşinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
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