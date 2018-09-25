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FETÖ'cü Nazlı Ilıcak cezaevinden ses verdi! 'Oyumu HDP'ye verdim'

Avukat Eren Keskin, FETÖ davasında müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak'ı cezaevinde ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini belirtti.

25 Eylül 2018 Salı 16:20
FETÖ'cü Nazlı Ilıcak cezaevinden ses verdi! 'Oyumu HDP'ye verdim'

Terör örgütü FETÖ'ye yayın organları üzerinden destek verecek açıklamalarda bulunan ve bu suçtan müebbet hapis cezası istemiyle eski gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye oy verdiği ifade edildi.

Avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini söylediğini belirtti.

Keskin, "Bugün cezaevinde, Nazlı Ilıcak'ı ziyaret ettim.74 Yaşında bir kadın gazeteciye yapılan haksızlığa, isyan ettim" derken, "Nazlı Ilcak, 'ben düşünce suçlusuyum, sadece toplumsal barış istiyorum. Bu yüzden oyumu HDP'ye verdim' dedi" diye belirtti.

ASLINA RÜCÛ ETMİŞ

Tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak,  her ne kadar terör örgütü FETÖ ile bir alakasının bulunmadığını ve komploya kurban gittiğini iddia etse de, FETÖ'nün açıkça desteklediği ve Türkiye'yi karıştırmak için maşa olarak kullandığı HDP'ye  oy vermekle, bu söylemlerinin ne kadar altı boş olduğunu da belli etmiştir. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:20
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  9. Terör seviciler

YORUM YAZ

  • nostalji nostalji 34 dk önce
    Ne umardınız onlardan ? İhanette hizmette sınır tanımıyorlar .
  • ÇETİNÇETİN38 dk önce
    Yaş 74 müş...isterse 174 yaşında olsun..o değil mi...meclisi,halkı bombalayan fetonun kalemi....bırak bu işleri ...bal gibi fetonun tetikçiliğini yaptınız....
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