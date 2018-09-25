FETÖ'cü Nazlı Ilıcak cezaevinden ses verdi! 'Oyumu HDP'ye verdim'

Terör örgütü FETÖ'ye yayın organları üzerinden destek verecek açıklamalarda bulunan ve bu suçtan müebbet hapis cezası istemiyle eski gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'ye oy verdiği ifade edildi.

Avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini söylediğini belirtti.

Keskin, "Bugün cezaevinde, Nazlı Ilıcak'ı ziyaret ettim.74 Yaşında bir kadın gazeteciye yapılan haksızlığa, isyan ettim" derken, "Nazlı Ilcak, 'ben düşünce suçlusuyum, sadece toplumsal barış istiyorum. Bu yüzden oyumu HDP'ye verdim' dedi" diye belirtti.

ASLINA RÜCÛ ETMİŞ

Tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, her ne kadar terör örgütü FETÖ ile bir alakasının bulunmadığını ve komploya kurban gittiğini iddia etse de, FETÖ'nün açıkça desteklediği ve Türkiye'yi karıştırmak için maşa olarak kullandığı HDP'ye oy vermekle, bu söylemlerinin ne kadar altı boş olduğunu da belli etmiştir.