0553 313 94 23

FETÖ'cü Kanter'in babası mahkemede kıvırdı! Suçu çocuklara attı

FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, mahkemede yaptığı savunmada telefonundaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafına ilişkin komik bir savunma yaparak "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir." dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:32
FETÖ'cü Kanter'in babası mahkemede kıvırdı! Suçu çocuklara attı

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı.

Duruşma, mahkeme başkanının sanık Kanter'in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıyı okumasıyla başladı.

Emniyetten gelen yazıda sanığa ait cep telefonunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu bildirildi.

Komik savunma

Sanık Kanter, savunmasında örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek, "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Tanık Burhan Arslan da sanığı Van 100. Yıl Üniversitesinde görev yaparken ismen tanıdığını söyledi.

Sanığın FETÖ ile ilgili bir eylemine tanık olmadığını anlatan Arslan, Kanter'in Van'dan ne zamandan ayrıldığını da bilmediğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık, müdafisi ve tanık ifadelerine itirazının olmadığını belirterek, dosyanın cumhuriyet başsavcılığına iadesini ve yeniden incelenmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın yeniden incelenmesi için cumhuriyet başsavcılığına iadesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Kanter'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:32
  1. Van
  2. Tekirdağ
  3. Fetullah Gülen
  4. Mehmet Kanter
  5. enes kanter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patronlardan Trump'ın tehditlerine cevap!
    1. Patronlardan Trump'ın tehditlerine..
    2. ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit
    3. Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser..
    4. 3 köy teröristlerden temizlendi!
    5. Türkiye’den ‘Büyük İsrail’ projesine..
    6. Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?
    7. Başkan Erdoğan açıkladı! "Barış..
    8. Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü..
    9. Galatasaray Sivasspor maçı..
    10. FETÖ'cü Kanter'in babası mahkemede..
    11. Akçakale'den kahreden haber: 1'i bebek..
    12. 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün..
    13. Balgam için hangi doktora gidilir
    14. Her yerde aranıyordu! Başörtüsüyle..
    15. Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç..
    16. CHP bağlandığı yerde otluyor! ‘Esed..
    17. Beşiktaş'ta aday sayısı 4'e yükseldi
    18. Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen..
    19. 'İHA düşürüldü iddiası gerçek değil'
    20. Göğüs ağrısı için hangi doktora gidilir
    21. TBMM Başkanı Şentop'tan kritik Rusya..
    22. Selahattin Demirtaş’ın dağdaki..
    23. Sınır köylerinden Barış Pınarı..
    24. Teröristlerden Türk gazetecilere canlı..
    25. Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı:..
    26. Harekat sonrası FETÖ'cülerden dikkat..
    27. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi..
    28. Emine Erdoğan: Allah Mehmetçiğimizi..
    29. Pakistan'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    30. Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen..
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü