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FETÖ'cü İpek'e soğuk duş... Tam 60 milyon sterlin

FETÖ’nün firari finansörü Hamdi Akın İpek ve tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek’in, İngiltere’de kurdukları şirket üzerinden kaçırdıkları 60 milyon sterlini ödemesine karar verildi.

01 Şubat 2019 Cuma 06:25
FETÖ'cü İpek'e soğuk duş... Tam 60 milyon sterlin

Söz konusu para, İpek’in Türkiye’deki mal varlıklarından faiziyle tahsil edilerek, halka açık şirkete aktarılacak.

SPK uzmanlarınca firari Akın İpek ile Cafer İpek’in İngiltere’de halka açık Koza Altın A.Ş’nin iştirakı olan Koza Limited adlı bir şirket kurduklarını belirlendi. Her iki FETÖ’cünün de 1’er sterlinlik hisse sahibi olarak göründükleri şirkete, Koza Altın’dan 60 milyon sterlin aktardıkları anlaşıldı.

Faiziyle ödeyecek

SPK, söz konusu usulsüzlüklerle halka açık şirketin zarara uğratılmasıyla ilgili Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, söz konusu 60 milyon sterlinin Akın İpek ve Cafer İpek’den alınarak Koza Altın A.Ş’ye yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:25
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