FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
Diyarbakır'da bir FETÖ'cü imam terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları kullanarak halkı provoke etmeye çalışıp Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağza alınmayacak sözler söyledi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
Diyarbakır'da Şeyh Said Camii'nde görev yapan imamın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı başarılı operasyonları sert bir dille eleştiren imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Provokatör imam, vatandaşları intikam almaya çağırırken, Öcalan'a da özgürlük istedi.
YORUM YAZ