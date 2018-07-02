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FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!

Diyarbakır'da bir FETÖ'cü imam terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları kullanarak halkı provoke etmeye çalışıp Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağza alınmayacak sözler söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01

Diyarbakır'da Şeyh Said Camii'nde görev yapan imamın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı başarılı operasyonları sert bir dille eleştiren imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Provokatör imam, vatandaşları intikam almaya çağırırken, Öcalan'a da özgürlük istedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
  1. Diyarbakır
  2. FETÖ'cü imamlar yakalandı
  3. Şeyh Said Camisi

YORUM YAZ

  • gökhangökhan5 sa önce
    istihbarat konuşmanın ortasın o şerefsizi yaka pençe halkın içinden alıp götürecek.eğer devletin güvenlik güçleri tam o dakikalarda müdahale etmezse halk devletin gücüne inanmaz.. böyle köpeklerde her fırsatta bu saçmalıkları anlatıp ahlkı proveke eder.güçlü devlet her yere kolu uzanan devlettir.
  • hercaihercai1 sa önce
    Casus kopek, senden imam degil ancak ve ancak cocuk tecavuzcusu papaz olur!
  • Ali YILMAZAli YILMAZ4 sa önce
    BU SATILMIŞ PROVAKATÖR KÖPEK HALA VAZİFEDEMİ ACABA
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Her ay maaşını ödemeyi unutmayın.Koynumuzda yılan beslemeyi seviyoruz.
  • yusufyusuf5 sa önce
    ahlaksız herif zerre kadar şerefin varsa ne mal oldugunu açıkla yahudimisin hristiyan mısın senden müslüman olmaz
  • kadirkadir5 sa önce
    belasını arıyor.. siyasi görüşün farklı olsa bile yalan yanlış konuşmak bir imama yakışmaz..
  • OrhanOrhan4 sa önce
    Bu imam bozuntusu müslüman değildir. Bu imam zırzavatı münafıktır.
  • Aydemir TuranAydemir Turan55 dk önce
    Bu hain ve konuşama metni olarak eline o paçavrayı tutusturanlar derhal tutuklamalı !!!
  • asayısssasayısss5 sa önce
    Derhal tutuklanıp cezaevını boylamalııdammmmmm.
  • Yunus16Yunus164 sa önce
    FETÖ PAPAZI NIN DİYARBAKIR SORUMLU PAPAZI DİYE YAZSANIZ, DAHA İYİ OLURDU. ADAM İMAM DEĞİL ABD NİN DİYARBAKIR SORUMLU PAPAZI
  • talhatalha4 sa önce
    Bu fetocular Allahsız kitapsız köpekler bunların görüldüğü yerde gebertilmesi lazım, bunlar kadar hain ve aşağılık yaratıklar gelmemmiştir yeryüzüne, aynı zamanda haçlıların gönüllü köpekleri bunlar....
  • JüliJüli3 sa önce
    Sen kimsin alevilere hakaret ediyorsun ahlaksız sen müslüman olamazsın senin dinin yok sen zalim birisin
  • AsabiAsabi4 sa önce
    Bu pe....nk bu cesareti nerden aliyor ben o noktaya takıldım.Etrafındaki pe...rin de gıkı çıkmıyor.Bu pezevenk yarın emekli olur.Devletten birde çatır çatır maaş alır.
  • FatihFatih3 sa önce
    Bu orispi çocuklarına halen yatırım yapın...
  • hakan armanhakan arman2 sa önce
    Orada bir insan evladı çıkıp kes senin zürriyetini...... diyemiyor haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
  • Nur TalebesiNur Talebesi2 sa önce
    Fetöcüler; tam anlamıyla Haşhaşi Hasan Sabahın halefleridir. Yerine göre PKK,CHP,Dhaşkpc ve nice kılığa giren Lanet bir güruhtur...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi4 sa önce
    Bunlari iceri atmakla bunlara iyilik yapiyor devletimiz bu hain köpekler hemen idam edilmelidir bu nasil bir ulkeki hani yönetenler diktatördu erdogana deniliyordu bunu nasil konusuyor bu hainler demekki cok özgurluk var idami getirin halk yuzde 80le evet der ve bu köpekler temizlenir vesselam alcak imam pkk nin katliamindan hic bahsetmiyor bunlar fetöculerin isidir avrupada bu hainlikleri yapiyorlar anlamadigimiz birsey var biz gurbetciler merak ediyoruz bu hainler neden turk vatandasligindan cikarilmiyor ve bunlar pkk Li olsun fetöculer olsun turkiyeye tatile bile gidiyorlar ve oy kullaniyorlar devletimiz bunlari irdelemesi lazim
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK5 sa önce
    NE düşüneyimEBU LEHEBİN EBU CEHİLİN TORUNLARI BUNLAR;Hemen gereği yapılacak bağlantıları tespit edilip yedi sülalesi gözden geçirilecek, orada bir tane vatan aşkı olan adam yok... çakamamış suratına....Sizede yazıklar olsun ...Terkedinbu vatanı Hainler ..Diktötörmüş ve bu vatan da cumhura konuşuyorsun.....VER MEHTERİ..
  • GezginGezgin3 sa önce
    Eyyy Akit daha düne kadar Şeyh Sait diyordun. Bak adam Şeyh Sait diyerek Reis e karşı isyana çağırıyor milleti.Biraz yaptığınız haberlerin sonuçlarını düşünün.
  • mahomaho2 sa önce
    bu .... çocugu imam kılıgına girmiş vatan haini pkk lı devleti göreve çagırıyorum benim param bu adama haram zıkkım olsun assagılık piç
  • ahmet ceylanahmet ceylan4 sa önce
    bu şerefsiz imamın hemen kodese tıkılması lazımdır bu prafakötör hemen cezalandırılmalıdır
  • ahmetahmet4 sa önce
    vatan hainlerine idam şart
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet3 sa önce
    Savunduğun marksisit leninist pkk elebaşları ile haşr olmaktan kork muyor musun. Bre rezil.
  • cafercafer3 sa önce
    Bu Çekim Hangi tarihinde yapılmıştır.
  • çapanoğlu çapanoğlu 4 sa önce
    Bu imam yaşıyor mu hala....Bir tane vatansever yokmuş bunun yaşadığı yerde. ..Idam idam derken boşuna edemiyoruz...Yoksa birinin bası yanacak...
  • kemalkemal4 sa önce
    demekki imamet mufteriyata engel değilmiş.ne olacakbunlarin hali..
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet4 sa önce
    Yazıklar olsun, tek kelime ile yuh sana ve senin gibilere.
  • ASTURANASTURAN2 sa önce
    BÖYLE IMAMIN AMK LAZIM HIC BEKLEMEDEN.
  • Yunus16Yunus164 sa önce
    BU PAPAZ KANDİLDEN GELEN MESAJI OKUYOR.
  • Alp erenAlp eren3 sa önce
    Bu iti assalar yeridir. Bu tip hainler ALLAH ve Dini kullanıp halkı devlete karşı provoke ediyor. Rahat batmış bu ite...
  • Yusuf canYusuf can4 sa önce
    Tamam site grbertip kandilden kesimi atinserefsizin
  • EkoEko4 sa önce
    Şerefsizin önde gideni, FETÖ nün ikizi, vatan haini pislik, hemen gereği yapılmalı...
  • BOZKURTBOZKURT54 dk önce
    Bunu araştırın kesin ve kesinlikle müşrik kripto ermenidir. Müslüman imamın ağzından bu laflar çıkmaz.Vesselam
  • bay63bay634 sa önce
    Bu namussuzlara imam demeyin Bunlar açıkça yabancıların kucağına oturmuş her şeyini kaybetmiş hainlerdir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Neden Tutuklanmıyor?
  • Kemal erdemliKemal erdemli4 sa önce
    Ulan İblisOsmanlı ne zaman barbar oldu orada din maskesi adı altında yorum yapıyorsun Sen Osmanlı'ya ve torunlarına kurban ol
  • sukrusukru2 sa önce
    Jüli sen lafı neresinden alıyorsun.Adam kürt ve alevilere değil onların kılığına giren alçaklara diyor.Aynı alçakların türk kimliği taşıyan versiyonlarıda var hemde kandilde ve elebaşları konumunda.
  • AHMETAHMET4 sa önce
    Bu nedir yaaa. ŞokGeçirdim. Bir de çevredekiler alkışlıyorlar.Bu adam dışarıda geziyorsa, diğerleri niçin içeride?. Ya içeridekiler salınsın, ya da bu adam da cezasını çeksin.
  • serhatserhat5 sa önce
    ya bunları konuşturmayacaksın ermeni vatan haini ...... derhal cezasını çekmeli vatan haini
  • yazık bunlarayazık bunlara4 sa önce
    onun bunun akrabası...bunların kendilerine faydaları yok, kendileri ve komşuları haricinde tüm batılı devletlere faydaları var, bunlarda batıya köpek ve köle olur hemde gönüllüsünden.
  • mehmetnurmehmetnur5 sa önce
    imam cübbesi giydirilmiş şeytan
  • hasan hüseynhasan hüseyn4 sa önce
    hangi dinden bahsediyor bu zalim cüppeli iblis kürtlerin hangi dininden bahsediyor apoymuş aponun dini neymiş ondan bahis yok aponun söyleşilerinde açık seçik ilahlık taslaması bile vakıa. Hiç ağzına almıyor Toplum olarak böyle ayaklı şeytanlara karşı uyanık olunmalı her önümüze konan tabağa kaşık atmamalı.HELE BÖYLE GEÇİŞ DÜNYADA VAKİ OLAN ZAMANLARINDA
  • burak can burak can 4 sa önce
    kendi ağzıyla söylüyor pkk lıyım .yönetim kurulu üyesiyim diye. vatan hainlerine idam.idam.idam.
  • selim yavuzselim yavuz2 sa önce
    Bu Kahpe bizanslı korkmadan bızım topraklarımızda bızı tehdit ediyor. Bu soysuza ceza vermeyen once savcılar sonra hakimlerin takibcisiyiz.
  • AdemAdem54 dk önce
    NEYİN HABERİNİ VERİYORSUNUZ? DÜN GAZETENİZDE SİZDE BU OLAYI GÜNDEM YAPTINIZ?...
  • ŞahinŞahin4 sa önce
    Bir kürt olarak diyorum ki bu imamın.....Şeytanın dölü it herif.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Neden Tutuklanmıyor?
  • HasanHasan5 sa önce
    Kanı bozuk gündüzleme bunların hepsi... Yağlı urganın batmanı kaç para bilmem ki.
  • hercaihercai1 sa önce
    Ulan y..sak herif, Osmanli barbar degildi, barbar elindeki metini okuyan sen yalanci sahtekarsin! O cocugu munafik!
  • recairecai4 sa önce
    osmanlı zamanında da vardı böyle imam, şeyhülislam kılığına girmiş şeytanlar.taktik aynı
  • şükrü onukşükrü onuk5 sa önce
    Düşünememenin ,kavrayamamanın , eşya ile olaylar arasında bağlantı kuramamanın idraksizliğin insanı getirdiği vahim nokta . Basiret körelmesi dedikleri bu olsa gerek .
  • fatih35fatih354 sa önce
    imam cüppesi giymiş halkı devlete karşı kışkırtan biri nasıl olur da şimdiye kadar ihtihbarat ın haberi olmamış demek ki ihtihbarat da onlardan yoksa derhal kodese tıkarlardı o cüppeliyi
  • SerdarSerdar3 sa önce
    Bu sünnetsiz yavur oglu yavursahte terörist imamOLDUGUNABAKMAYIN bu kendini imam yerine KOYAN dinsiz imansizin ta kendisi bu ALCAK milleti toplanmis etrafina bildiri okuyor resmen terörist progabandasi yapiyor bu densizi ve dinsizi bir an evvel HAKKINDA SAVCILARIMIZ SORUSTURMAAÇMASI SARTVE BIR AN TUTUKLANIPCEZA EVINE GÖNDERILMESIDIRVE TERÖRIST PROGABANDASI YAPAN BU SAHTESÜNNETSIZIMAM DERHALDIYANET ISLERI TARAFINDANOLAYA EL KOYMASI GEREKEGERBUTERÖRSTIMAMA HER HANGI BIR SORUSTURMA AÇILMAZ ISEBU TERÖRIST IMAMI TUTUKLAMAYIPHESAP SORULMASSADAHA NICE BÖYLE SAHTE TERÖRIST IMAM LAR ÇIKARKIDOGUDA ISTEDIKLERI GIBIATOYNAYATAMAYANLAR SIMDI SAHTE TERÖRIST IMAMLARIÖNE SÜRÜPKONUSTURUYORLARHALE BAK DOMUZUN DÖLÜBIRDE UTANMADAN TAYYIP ERDOGAN BASKANIMIZAAGZA ALAMAYACAKsözler KÜFÜRLER EDIYORBU KADARINADA PESBU TERÖRIST SAHTE IMAMI ÖNE SÜRENLER HDP FETÖVE ARKALARINDA KIM BILIR DAHA KIMLER VARTUTUKLAYIP HAKIM KARSISINA ÇIKARSABUNAMUSSUZUNBÜLBÜLGIBIKONUSACAGINDANEMINIMDINSIZ IBLIS CENABET BEYNAMAZ SAPIK IMAM ALLAH BELANI VERE SENIN MORUK PUST
  • hasan hüseynhasan hüseyn4 sa önce
    hiç bir sey bilmiyor isek konuyla ilgilineden şimdi sorusunu sorsak sisin yarısı uçar gider önünü görürsün
  • halilhalil3 sa önce
    laikliğin gereğini yapıyor
  • HarunHarun1 sa önce
    Mit ne us yapar bir issiza goturup ensesine sikin atin gitsin serefsizin pis necaset vucudunu kurda kuss yem olsun
  • çetin karçetin kar3 sa önce
    seni baban apo.... fetullah belli sende onların gayri meşru çocuğusun.ama bu devlet büyüktürbunu hem o anan anlayacak hem o baban nasılmı izlemeye devam et
  • ihsihs3 sa önce
    Savcılar ve Diyanet İşleri Başkanlığı uyuyor mu?
  • MahmudMahmud4 sa önce
    Bu iti diyanet hemen görevden alsın ve adalet bakanlığıda içeri atsın bu soysuz fetoşu
  • HakanHakan3 sa önce
    Bu serefsiz hala ulkemizde imamlik yapmiyordur diye dusunuyorum.
  • Adem EvliyaAdem Evliya3 sa önce
    Ayaklanmanın kutsal sayıldığı bir yerde ayaklanmayı bastırmakta kutsaldır. Yarım hocalar insanları dininden etmeye devam ediyor.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa4 sa önce
    Bu adam konuşmasına neden müsaade edildi. Etrafındakilerden hiç tepki yok. Devlete isyandan tutuklanması gerekmez mi.
  • HASAN HÜSEYNHASAN HÜSEYN4 sa önce
    iblisi kumar masasında arayan zor bulur hırsız soyguncunun çölde işine Çalacak soyacak bir değer varsa orda peydah olur.Doğuda ki kürt kardeşlerimizde bir kıpardanma uyanma hissetmiş ki hemen peydah olmuş iyi bir besmele şart sesli OLARAK BAK NASIL KAÇACAKTI AMA OLMAMIŞ
  • çapanoğlu çapanoğlu 4 sa önce
    Bu imam yaşıyor mu hala....Bir tane vatansever yokmuş bunun yaşadığı yerde. ..Idam idam derken boşuna edemiyoruz...Yoksa birinin bası yanacak...
  • YusufYusuf5 sa önce
    Bu fetocuye tepki gostermeyen oradaki millette bu fetocu kadar suclu.
  • NezirNezir4 sa önce
    Şam Arapçada kelime anlamıyla SOL demek olduğunu ve Türkiye’nin kasdedildiğini bazı alimler bildirmişlerdir. Buradan birkaç kişiye değil tüm fetocu mürted ve münafık Türkiye düşmanlarına Yüce Peygamber Efendimizin bir hadisini kopyala yapıştır şekliyle hiç değiştirmeden yolluyorum, hadis aynen şöyledir; “Şam halkı, Allah’ın yeryüzündeki kamçısıdır.Allah, onlar vasıtasıyla dilediği kimselerden dilediği şekilde intikam alır. Şam münafıklarının, Şam mü’minlerine üstün gelmesi haramdır. Onlar (münafıklar) ancak dert, öfke ve keder içinde ölürler.” Şeklinde bir hadis, hakikaten de 17-25 aralıktan başlayarak kaç defa kalkışıp, kaç defa yenildiniz bunun muhasebesini yapabilseydiniz zaten dinden imandan çıkmazdınız.
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 3 sa önce
    Demek pkk lılar cübbe giymeye başlamışlar. Bu ikinci ayaklanma vakası için davetiye çıkarıyor. Bu da bir suçtur.
  • UĞUR MUŞUĞUR MUŞ4 sa önce
    Bu ya....ğa da imam demeseydiniz iyi olurdu,dürzü yemiş içmiş ayı ya dönmüş,ayı ya ayıp olmasın da, laf aramızda.....
  • İtsevmezİtsevmez2 sa önce
    ya...ak sen kim din adamı olmak kim açıkça pkk lı piçleri savunma cüretini nereden alıyorsun aç karnını pkk değil Türkiye doyuruyor şerefsiz bir de kalkmış devletimi askerimi suçluyorsun ağzından çıkan her lafı yedirirler sana şov yapma maskara,sözlerin yanına kâr mı kalır sanıyorsun suç işliyorsun burası hukuk devleti konuşmak serbest havlamak yasak devletin merhameti kadar gazabı da şiddetlidir. Dünyanın her yerinde yaşadığı devlette şerefsizleri korumak teröristlere destek vermek suçtur burayı muz cumhuriyeti zannettin soytarıçok meraklıysan defol bu ülkeden git o sevdiğin itlerle yaşa burada işin ne.Yürü dağlara şov yapma sonra da diğer itler gibi akıbetini bekle
  • 0000005 sa önce
    Hemen İdam Edilsin.
  • mevlütmevlüt5 sa önce
    asın bu gavur münafık fetöcü mankurt kukla peze....engi....idam gelmeden olmaz bu iş.....bu münafık dini kullandığı için hemen asılmalı....
  • tuz kokuncatuz kokunca5 sa önce
    Bu zat kokmuştur. Maaşını gitsin kandildekilerden alsın. Diyanetten atılmalıdır.
  • hasanhasan5 sa önce
    Bu şerefsiz devletin imamı mı. Eğe öyleyse devlet nerede.
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    DİYANET FETÖ DEN TEMİZLENDİ Mİ?? SİYASET FETÖ DEN TEMİZLENDİ Mİ? KAMU KURUMLARINDAKİ MÜDÜR VE ÜST YÖNETİCİLER DE FETÖ TEMİZLİĞİ YAPILDI MI?
  • kayıkayı4 sa önce
    vay şerefsiz vayyyy vay it soyu vayyyyyy.görevinden derhal atılsın. tüm sosyal haklardan men edilsin.doğğruuu kodese atılsın. böyle fikir özgürlüğünün taaaaaaa...
  • apoapo5 sa önce
    Bu fetonun köpeklerini idamdan başkası temizlemez.Direk bunları gebertinki ulke p.ç lerden temizlensin
  • HülyaHülya3 sa önce
    Size katılıyorum Gökhan Bey.Hemde hiç taviz vermeden.
  • Ermenidi o ErmeniErmenidi o Ermeni5 sa önce
    Hic bir musluman Kurd Erdogan'a hakaret etmez! Kürd, Alevi kimligi kullanan Ermeni, Zerdüşt kafirler mustesna
  • mahmutmahmut5 sa önce
    Bu vatan haini pkk bildirisi okuyor.
  • siyonist şeytanın kulu köpeğisiyonist şeytanın kulu köpeği2 sa önce
    bu adamın dini islam değil, islamdan başka, bu adam müslüman değil, bu adam kesinlikle küresel çete siyonist yahudiye çalışan bir ajan provakatör, seyyid rızaya, şeyh saide kurban ol şerefsiz satılmış gereksiz adam, bu isimleri o kirli pis kokan ağzına alma, aynı deve gibisin her sözün iftira yalan, düzeltmek mümkün değil DEVE GİBİSİN, her tarafın her sözün eğri iftira yalan, RABBİM şerrinizden insanlığı ve ümmeti korusun amin, seni dinleyipte itiraz etmeyen yalan söylüyorsun demeyen iftira ediyorsun demeyen dinleyicilerede yazıklar olsun
  • Alp erenAlp eren3 sa önce
    Bu iti assalar yeridir. Bu tip hainler ALLAH ve Dini kullanıp halkı devlete karşı provoke ediyor. Rahat batmış bu ite...
  • antisiyonistantiemperyalistantisiyonistantiemperyalist3 sa önce
    Bu adam şeytan, demogoji yapıyor meseleyi çarpıtıyor yalan söylüyor YALAN SÖYLÜYOR, iftira ediyor, bu adam küresel çete siyonist yahudinin emperyalist kafirlerin ajanı, her sözü bu sahtekar namussuzunher sözü yalan her sözü iftira, RABBİM böyle satılmış hain şerefsiz alçakların şerrinden insanlığı ve ümmeti korusun, ey müslümanlar uyanık olun uyanık olun, bu kafirlerin bu şeytanların yalanlarını iftiralarını deşifre edin, sokağa çıkamasınlar, gerçi bunların yüzündeki deri değil sanki tahta tahta, RABBİM sen bu ümmete acı merhamet et böyle şeytanlaşmış insanların şerrindende koru amin
  • ihsihs3 sa önce
    Vatan hainlerine idam
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