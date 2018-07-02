FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!

Diyarbakır'da Şeyh Said Camii'nde görev yapan imamın skandal görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı başarılı operasyonları sert bir dille eleştiren imam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Provokatör imam, vatandaşları intikam almaya çağırırken, Öcalan'a da özgürlük istedi.