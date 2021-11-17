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Aktüel FETÖ'cü hainler şehit etmişti! Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit annesinin cenazesini uğurladı
Aktüel

FETÖ'cü hainler şehit etmişti! Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit annesinin cenazesini uğurladı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına, darbecilerin F-16'larla düzenlediği saldırıda şehit düşen Meriç Alemdar'ın annesi Macide Alemdar'ın cenaze törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:22:00 -
FETÖ'cü hainler şehit etmişti! Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehit annesinin cenazesini uğurladı

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat eden Alemdar için Gölbaşı Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve üst düzey emniyet yetkililerinin de katıldığı namazın ardından Alemdar'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin, İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan ağabeyi Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar ise Çin'de bulunduğu için annesinin cenazesine katılamadı.

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