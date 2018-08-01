FETÖ'cü eski askeri ataşe komik bir cezayla tahliye edildi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle yargılanan eski Kahire Askeri Ataşesi kurmay albay Fethi Fırat'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Fırat, avukatı ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Fırat, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını öne süren Fırat, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Fırat, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fırat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 9 yıla çıkardı ancak takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Hükümle birlikte sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YAVER ADAY LİSTESİNDEYDİ

Sanık Fırat'ın, Genelkurmay Çatı Davası sanığı eski tuğamiral Sinan Sürer'in darbe girişimi sırasında kurduğu "Ataşeler" isimli WhatsApp grubunda yer aldığı belirlenmişti.

Sürer'in, darbe girişiminin ilk saatlerinde, "Arkadaşlar, TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin. Genelkurmay'ın basın açıklaması kapsamında açıklama yapın." mesajına gruptaki ataşeler de, "Emrederseniz komutanım" yanıtını vermişti.

TSK'nın yönetime el koyduğunu bildiren Sürer ile ataşelerin, darbe girişiminin püskürtüldüğü saatlere kadar iletişim halinde oldukları tespit edilmişti.

Öte yandan, sanık Fırat'ın "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesinde" olduğu da iddianamede yer almıştı.