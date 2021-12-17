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Gündem FETÖ'cü Emre Uslu'dan küstah paylaşım! Dolar 17 TL'yi aşınca sevinç naraları attı
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu'dan küstah paylaşım! Dolar 17 TL'yi aşınca sevinç naraları attı

ABD'nin kucağından Türkiye'ye salya akıtan firari FETÖ'cü Emre Uslu, bugün doların 17 TL'yi aşması sonrası sevinç çığlıkları attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 18:08:00 -
FETÖ'cü Emre Uslu'dan küstah paylaşım! Dolar 17 TL'yi aşınca sevinç naraları attı

"Dolar" üzerinden Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar devam ederken FETÖ'cü hainler de boş durmuyor. 

Bugün doların 17 TL'yi aşması sonrası zevkten dört köşe olup sevinç naraları atan firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu.

Şaklabanlığa soyunan Emre Uslu, haddini fazlasıyla aşarak şu ifadeleri kullandı:

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