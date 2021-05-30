FETÖ'cü Emre Uslu tezgahı itiraf etti

Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon başlatıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim talebi ve adaylık mesajlarıyla sahneye çıktı. Aynı Kılıçdaroğlu, "İlişkileri düzelteceğiz" mesajıyla ABD'ye selam çaktı. Türkiye’yi hedef alan iftiralarla altyapısı hazırlanan bu kirli planı, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 6 ay önce ağzından kaçırdığı ortaya çıktı.

Biden sinyal verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğini açıkladı. CHP lider Kılıçdaroğlu, Biden’a İngilizce tebriğiyle, Ekrem İmamoğlu ise tartışmaya sebep olan İngilizce video ile mesajı aldıklarını deklare etti.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi

2 Mayıs’ta Erdoğan'ı yıpratmak, muhalefete alan açmak için suç örgütü liderinin reklam yüzü olduğu Dubai merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütü liderinin yayınladığı videoların ardından Kılıçdaroğlu, önce cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi, sonra da erken seçim istedi.

ABD'ye selam çaktı

Joe Biden’ı ‘İngilizce’ tebrik eden dünyadaki ilk muhalefet partisi lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, “ABD ile ilişkileri düzelteceğiz” diyerek Washington’a ‘hazırız’ mesajı verdi. CHP’li Ünal Çeviköz, “Biden’dan beklentimiz demokrasi vurgusu” açıklamasıyla kumpasa yeşil ışık yakmıştı.

Tezgahta FETÖ de var

FETÖ firarisi Emre Uslu, bu kumpası 8 Aralık’ta bir videoda ağzından kaçırdı. ABD’nin bir Körfez ülkesinin desteğiyle Kılıçdaroğlu'nu iktidar yapmak istediğini söyleyen Uslu, “6 ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirmek için deneme olabilir” dedi. 2 Mayıs’ta Peker Dubai’den sahne aldı.