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Medya FETÖ’cü Emre Uslu: İsmail Küçükkaya'yı tanırım, Ahmet Hakan’dan daha omurgasız
Medya

FETÖ’cü Emre Uslu: İsmail Küçükkaya'yı tanırım, Ahmet Hakan’dan daha omurgasız

FETÖ firarisi Emre Uslu FOX TV’de Çalar Saat programı sunucusu İsmail Küçükkaya’ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 17:20:00 -
FETÖ’cü Emre Uslu: İsmail Küçükkaya'yı tanırım, Ahmet Hakan’dan daha omurgasız

 YENİ AKİT / ANKARA 

Yahudi sermayeli FOX TV’de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya son dakika haberi olarak sunduğu FETÖ operasyonunu sosyal medya hesabından paylaşan FETÖ firarisi Emre Uslu, Küçükkaya’ya verdi veriştirdi.

Paylaşımın üzerine not yazan Uslu, “İsmail’i iyi tanırım. Ahmet Hakan’dan daha omurgasız, daha korkaktır. Zamanında Ayşe Böhürler’e yalakalanmasını gözlerimle gördüm. Darbe döneminde 13 yaşında çocukları terörist ilan etmek gibi namussuzluklar yapmak onun için sıradan bir tutumdur. TANIYIN ARTIK ŞUNLARI” ifadelerini kullandı.

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