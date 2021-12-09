FETÖ'cü darbecileri 'gazeteci' ilan ettiler! Darbeci subaylara kucak açan Batı, cezaevindekilere de böyle destek çıktı

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Darbeci subaylara kucak açan Batı, cezaevindeki hain darbecileri aklamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

'Tavrın değiştiğini düşünmek saflık olacaktır'

Dünya genelindeki gazetecilere ilişkin bir rapor yayımlayan ABD merkezli Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2016 yılında darbeci hainlerle ortaklık eden medya kuruluşlarının çalışanlarını, "Gazeteci" ilan etti. Şartlı tahliye edilen darbecilerin bile tehdit altında olduklarını öne süren CPJ, ülkemizdeki tutuklu "gazeteci" sayısı ile dünya genelinde altıncı sırada olduğumuzu ifade ederek, AK Parti iktidarını şöyle hedef aldı:

"Türkiye'nin altıncı sıraya gerilemesi ile basına yönelik tavrın değiştiğini düşünmek 'saflık' olacaktır."

CPJ'nin raporunda, vatan hainlikleri 2016 yılındaki darbe girişimi ile tescillenen FETÖ güzellendi. Darbe girişiminin ardından medya üzerindeki baskının gittikçe arttığı ve Türkiye'deki ana akım medyanın neredeyse yok edildiği iddia edilen CPJ'nin rapurunda, "Başarısız darbe girişiminden sonra baskı artınca birçok gazeteci son beş yılda mesleğini bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

ABD merkezli CPJ, öte yandan ülkemizde çok sayıda gazetecinin şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarıldığını söyleyerek, şartlı tahliye edilenlerin üzerinde de baskı olduğunu öne sürdü.