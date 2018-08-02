0553 313 94 23

FETÖ'cü çift saklandıkları evde yakalandı

Uşak'ta bir evde saklandıkları belirlenen çift FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
FETÖ'cü çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çift, Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan İ.Y. (38) ile karısı F.Y'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti.

Polis ekipleriyle eve baskın düzenleyen jandarma timleri İ.Y. ile F.Y'yi gözaltına aldı.

Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
  1. Balıkesir
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  3. FETÖ/PDY
  4. Uşak İl Jandarma Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    1. 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
    2. Gül hastalığı nasıl geçer?
    3. Veyis Ateş: Süleyman Soylu'ya..
    4. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    5. Gastriti anlamanın yolları nelerdir?
    6. Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi..
    7. Çin'den savaş çıkaracak açıklama:..
    8. Üniversite tercihlerinde puan mı yoksa..
    9. Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı,..
    10. Dilipak: Önder Sav’ın epey zamandır..
    11. Tuzlu kurabiye tarifleri
    12. Başörtüsü nedeniyle memurluktan..
    13. Ayıların saldırısından elindeki nacak..
    14. Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman?
    15. 4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayı..
    16. Medya ve Sanat Akademisi kuruldu
    17. ABD'li komutan Scaparrotti, İncirlik'te
    18. ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018..
    19. Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti
    20. İP'li Aytun Çıray: Trump Towers'a el..
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...