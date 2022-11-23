FETÖ'cü avukatlara baro ruhsatı!

İzmir ve Şanlıurfa barolarının (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası alan kişilere kanuna aykırı şekilde avukatlık ruhsatnamesi verdiği ortaya çıktı. 25 kişiye usulsüz bir biçimde avukatlık ruhsatı verildiğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, söz konusu kişilerin 'UYAP ekranlarını' kapattı, ilgili savcılıklara da suç duyurusunda bulunuldu.

İsimleri kaldırılmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile harekete geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, İzmir ve Şanlıurfa barolarının hukuka aykırı işlemleri hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemede, daha önce yargı kararlarıyla baro levhasından isimleri silinen 25 kişinin, Avukatlık Kanunu hükümlerine aykırı şekilde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın onayı alınmadan baro levhasına yeniden yazıldığı tespit edildi. İki baro bu kişilerin kaydını yeniden yaptıktan sonra sadece bilgi amaçlı Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulundu. İzmir Barosu'nda 13, Şanlıurfa Barosu'nda da 12 kişi hakkında FETÖ'ye üye olma, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından ilk derece mahkemelerinde ceza aldıkları ancak istinaf süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Süreç nasıl işliyor?

Avukatlık Kanunu hükümlerine göre gerekli koşulları oluşturan hukukçuların dilekçe ile baro levhasına yazılma için yerleşim yeri barosuna başvurmaları gerekiyor. Başvuruyu değerlendiren baro yönetim kurulunu konuyla ilgili bir ay içinde karar veriyor, bu kararı da 15 gün içinde TBB'ye gönderiyor. Kararı bir ay içinde değerlendiren TBB, kanunun emredici hükmüyle karar tarihinden itibaren bir ay içinde sonucu Adalet Bakanlığı'na iletiyor. Bakanlık ise iki ay içinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, verilen kararı onaylayıp, kesinleştirebilir ya da tekrar görüşülmek üzere gerekçesiyle birlikte TBB'ye gönderebilir.