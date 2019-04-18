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FETÖ'cü astsubaylara hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 eski astsubay 7 yıl 6'şar ay, bir muvazzaf astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:40
FETÖ'cü astsubaylara hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 eski astsubay 7 yıl 6'şar ay, bir muvazzaf astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü celsesinde tutuksuz sanık astsubay Cengiz Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda olan kişilerle sabit hatlardan ardışık arama yaparak görüştüğü iddiasını kabul etmeyen Yılmaz, bu yapıyla hiçbir bağının olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda ise tutuklu eski astsubaylar Hüseyin Kara ve İlyas Karaca, örgütün "mahrem imamları" ile ardışık görüştükleri iddiasını kabul etmedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını da reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Karaca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:40
  1. Kayseri
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'cü astsubaylar
  4. hapis cezası
  5. Terörle Mücadele

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