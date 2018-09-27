FETÖ'cü albayın darbe girişiminde 1,5 ay önce Akıncı'da keşif yaptığı ortaya çıktı

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı Üssü Davası'nın dünkü duruşmasında, darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki kuleden derdest ettikleri dönemin Meydan Harekât Komutanı Albay Nihat Altuntop'un beyanları dinlendi. Darbecilerin harekat merkezi konumundaki Akıncı Üssü kulesinin sorumlusu Albay Nihat Altuntop, Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı darbeci Albay Orhan Yıkılkan'ın darbe girişiminden bir buçuk ay önce Kule'de ve Üssün diğer bölgelerinde keşif yaptığını söyledi.



Darbecilerin kontrolünde uçakların Akıncı'dan havalandığı gece görevde olduğunu anlatan Altuntop, kendisine "terörle mücadele harekatı olacağı için uçak hazırlanması" talimatı verildiğini bu talimatı yerine getirip evine gittiğini ileri sürdü. Harketliliği görüncü bilgi almak için geri döndüğünü söyleyen Altuntop, buna karşın bilgi alamadığını söyledi.



Hareketliliği yakınlarının "uçak sesleri geliyor" telefonuyla fark ettiğini söyleyen Altuntop, televizyonu açtığında köprülerin kapatıldığını gördüğünü anlattı. Üsse inen helikopterlerden "Esir, tutuklu getirdik, araç gönderin" şeklinde talepler geldiğini söyleyen Albay Altuntop, darbe girişiminden dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları ile kesin olarak haberdar olduğunu söyledi. Altuntop, kendisinin derdest edilme anını şöyle anlattı:



DARBECİLER KULEYİ BASTI



"Kuleden içeri darbeci maskeli özel harekâtçılar girdi. 'Nihat Altuntop kim' diye sordular. Ben de 'benim' dedim. 'Bizimle geliyorsun' dediklerinde idam mahkûmunun bile son isteği yerine getirilir diye düşünerek bir sigara yaktım. Yangın merdivenlerinden kaçabilirim diye düşündüm ama izin vermediler. Kelepçeleyip daha sonra generallerimizin de tutulduğu Yuva - 4 misafirhanesine götürdüler. Daha öncesinde de 141'inci filo gibi kritik birçok noktaya girmeye çalışmıştım, almamışlardı. Kendilerinden olmayanları oralara sokmadıklarını daha sonradan fark ettim.



ÜSTE KEŞİF YAPMIŞ



Altuntop, beyanları sırasında darbe girişimi öncesinde Akıncı'da olup bitenlere ilişkin de dikkat çekici bir bilgi verdi. Altuntop, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın derdest edilmesini koordine eden darbeci Albay Orhan Yıkılkan'ın Akıncı'da keşif yaptığını şöyle aktardı:



Darbe girişiminden bir buçuk ay kadar önce, Üssün harekat komutanı darbeci albay Ahmet Özçetin, mesai bittikten sonra, kendisine misafir adı altında gelen Genelkurmay Başkanı'nın başdanışmanı Orhan Yıkılkan'ı kuleye getirdi. Filo yerlerini, misafirhaneleri, sığınakları, nizamiyeleri gösterip buralar hakkında bilgiler verdi. Kulelerin yerlerini gösterdi. Bunu o zaman arkadaş ziyareti olarak düşünmüştük ama sonradan anladık ki bu aslında darbe girişimi için keşif faaliyetiymiş. Daha sonradan bu bilgilerin darbe öncesi koordinasyon amacıyla toplandığını anladım.



ERDOĞAN'IN YERİNİ TELEFONDA ARAMIŞTI



Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yıkılkan'ın telefonunda da veri incelemesi yapılmıştı. Yapılan incelemede darbeci hainin 13 Temmuz günü sabah saat 05.21'de cep telefonundan Google'a girerek Cumhurbaskanı Erdogan'ın tatil yaptığı Marmaris Grand Yazıcı Oteli'ni aradığı tespit edilmişti.



O DAVALARA YAKIN TAKIP



Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampusu'nda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarını AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler de izledi. Muhafız Alayı, TRT'nin işgal girişimi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü davalarına ilişkin dünkü duruşmaları takip etmek üzere geldiklerini söyleyen Usta, "Türkiye, 15 Temmuz'dan kat kat güçlenerek çıkmış bir ülkedir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi. Usta, hain darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasının, olayın unutulduğu veya üzerinin örtüldüğü anlamına gelmediğine dikkat çekerek, sürecin yakından takipçisi olduklarını belirtti.