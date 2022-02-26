  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ’cü 13 kişi itirafçı oldu
Yerel

FETÖ’cü 13 kişi itirafçı oldu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:21:00 -
FETÖ’cü 13 kişi itirafçı oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde, daha önce hakkında adli işlem yapılan 30 aktif kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantısının deşifre edildiği öğrenildi.

4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1'i avukat, 3'ü ihraç edilen kamu görevlisi ve 8'i sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay