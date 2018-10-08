FETÖ, yargılamaları takip eden birim kurmuş!

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock içeriklerinin çözümüyle ilgili çalışmalar sürerken, dikkat çekici bir konuşma içeriği tespit edildi. Örgütün, devam eden FETÖ yargılamalarını takip eden bir birim oluşturduğu ve bu birim üzerinden tutuklu yargılanan sanıkların tahliye edilmesi, yargılamaların uzatılması için izlenilecek yöntemlerin belirlendiği ortaya çıktı.

MİT TIR’ları davası için taktik

İsminin Abdullah olduğu anlaşılan "361682" ID numaralı ByLock kullanıcısının, hala Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılaması görülen MİT TIR'ları davasıyla ilgili taktikleri paylaştığı belirlendi. 14 Şubat 2016 tarihli mesajda, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi'ye iletilmesi için “Avukatlar için MİT davasında bir taktik” başlığıyla şu talimat veriliyor:

'Ağız birliği yapıp gedik açın'

“Avukatlar ve yargılanan arkadaşlar her birinin tahliyesi için talepte bulunmasın. En uygun olacak, hakkında 'iftiranamede' en az kayıt bulunan bir kişi için, ağız birliği ederek 'bari bunu bırakın' desin. Burada maksat gedik açmak. Bu etkili bir yöntemdir. Mahkeme kendince rahatlamak için tahliye kararı verebilir. Bu kişi tahliye olduktan sonra, bu sefer de 'geçen celse filanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var' deyip yeni gedik açılmalı.”

Son gün dava açın

FETÖ’cülerin, ByLock yazışmalarıyla davaları oyalayıp kararları geciktirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Abdullah isimli FETÖ’cünün ByLock mesajlarında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilenlerin izleyeceği yönteme ilişkin verdiği taktikler de dikkat çekti. Danıştay’a dava açılması talimatının verildiği 9 Şubat 2016 tarihli mesajda, “..süre kazanmaya dönük olarak başvuruların en geç tarihte yapılması faydalı olacaktır. Bu durumda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60. gün olan son günde dava açılması iyi olur” ifadesi kullanılıyor.

(Yeni Şafak)