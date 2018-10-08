0553 313 94 23

FETÖ, yargılamaları takip eden birim kurmuş!

Hain FETÖ’nün yargılamaları takip eden bir birim kurduğu ortaya çıktı. MİT TIR’ları davasıyla ilgili taktiklerin paylaşıldığı ByLock yazışmalarında, “önce hakkında en az kayıt bulunan kişinin tahliyesinin istenmesi, sonra da ‘geçen celse filanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var’ denilerek yeni gedik açılması” talimatının verildiği görüldü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:33
FETÖ, yargılamaları takip eden birim kurmuş!

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock içeriklerinin çözümüyle ilgili çalışmalar sürerken, dikkat çekici bir konuşma içeriği tespit edildi. Örgütün, devam eden FETÖ yargılamalarını takip eden bir birim oluşturduğu ve bu birim üzerinden tutuklu yargılanan sanıkların tahliye edilmesi, yargılamaların uzatılması için izlenilecek yöntemlerin belirlendiği ortaya çıktı.

MİT TIR’ları davası için taktik

İsminin Abdullah olduğu anlaşılan "361682" ID numaralı ByLock kullanıcısının, hala Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılaması görülen MİT TIR'ları davasıyla ilgili taktikleri paylaştığı belirlendi. 14 Şubat 2016 tarihli mesajda, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan Alp Değer Tanrıverdi'ye iletilmesi için “Avukatlar için MİT davasında bir taktik” başlığıyla şu talimat veriliyor:

'Ağız birliği yapıp gedik açın'

“Avukatlar ve yargılanan arkadaşlar her birinin tahliyesi için talepte bulunmasın. En uygun olacak, hakkında 'iftiranamede' en az kayıt bulunan bir kişi için, ağız birliği ederek 'bari bunu bırakın' desin. Burada maksat gedik açmak. Bu etkili bir yöntemdir. Mahkeme kendince rahatlamak için tahliye kararı verebilir. Bu kişi tahliye olduktan sonra, bu sefer de 'geçen celse filanı bıraktınız, bizim ondan ne farkımız var' deyip yeni gedik açılmalı.”

Son gün dava açın

FETÖ’cülerin, ByLock yazışmalarıyla davaları oyalayıp kararları geciktirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Abdullah isimli FETÖ’cünün ByLock mesajlarında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilenlerin izleyeceği yönteme ilişkin verdiği taktikler de dikkat çekti. Danıştay’a dava açılması talimatının verildiği 9 Şubat 2016 tarihli mesajda, “..süre kazanmaya dönük olarak başvuruların en geç tarihte yapılması faydalı olacaktır. Bu durumda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60. gün olan son günde dava açılması iyi olur” ifadesi kullanılıyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 07:33
  1. Adana
  2. FETÖ
  3. ByLock

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, yargılamaları takip eden birim kurmuş!
    1. FETÖ, yargılamaları takip eden birim..
    2. İcra ile kızı alınan baba hakkında..
    3. Tenzile ana yetimleri ısıtacak
    4. Emekliye müjde! Maaşlara ek zam geliyor
    5. Yasa tasarısı hazırladılar... NATO..
    6. CHP ve HDP bir otelin restoranında..
    7. Operasyon an meselesi! ABD'nin planı..
    8. Avrupa'da 5 hava yolu şirketi iflas etti
    9. İstanbul’da aday olacak… Ancak bir..
    10. At arabasıyla gözaltına alındılar
    11. Marmaris'teki gizemli uçak korkuttu
    12. Kaşıkçı ile ilgili korkunç iddia…..
    13. Yüzme havuzunda klor kazanı patladı:..
    14. Trump'tan dikkat çeken açıklama.....
    15. Bu nasıl aile! 30 yıl istenen sapık..
    16. Müjdat Yetkiner'den küfür açıklaması:..
    17. Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaş..
    18. Enes Ünal'lı Valladolid 3 puanı kaptı!..
    19. Barcelona yine kayıplarda! Valencia...
    20. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı