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Dünya FETÖ ve Siyonist dostu gazeteden küstahlık
Dünya

FETÖ ve Siyonist dostu gazeteden küstahlık

İsrail’in en büyük savunucularından olan Yahudi dostu Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu Amerikan Wall Street Journal gazetesinde Türk ekonomisiyle ilgili küstah bir bulmacaya yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:19:00 -
FETÖ ve Siyonist dostu gazeteden küstahlık

Münübe Yılmaz

İsrail’in en büyük savunucularından olan Yahudi dostu Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ile ilgili çirkin bir haber yaptı. Daha önce “Ankara, Ortadoğu'nun kayıt dışı lideri olmayı arzulayan bir dış politika izliyor" diyerek alçaklıkta sınır tanımadığını gözler önüne seren gazete, bu defa ise aklı sıra Türkiye ekonomisini ti’ye aldı. Geçmişte, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “one minute” resti çeken Tayyip Erdoğan’a 'küstah' deme küstahlığında bulunmasıyla hatırlanan siyonist tetikçisi yayın organı, şimdi de Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere yayınladığı bulmacada değinerek güya dalga geçti. Wall Street Journal’da haber bulmacası "News Quiz"de bu hafta yer alan köşede “Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizi düşürme talebi Türk Lirası’nın değerini kaybetmesine yol açtı. Peki 1 dolar şimdi yaklaşık kaç lira ediyor?” sorusuna yer verilerek muhtemel cevaplar sıralandı: “A. 11; B. 110; C. 1.100; D. 11.000" seçeneklerinin sunulduğu sözde bulmacayla algı operasyonuna girişen hadsiz gazeteye tepki gösteren Türk sosyal medya kullanıcıları ise “FETÖ elebaşı Gülen’in Mavi Marmara katliamının hemen ardından ‘İsrail’in otoritesine baş kaldırılmamalıydı’ diye demeç verdiği sözde gazeteden her şey beklenir. Gezi ayaklanmasından aylar önce böyle bir kalkışma olacağının haberini yapanlar anlaşılan yine oyun peşinde” görüşünü kaydetti. 

 

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