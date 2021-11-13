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Yaşam FETÖ ve PKK yandaşları jandarma kontrolüne takıldı
Yaşam

FETÖ ve PKK yandaşları jandarma kontrolüne takıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde yol kontrolü yaptığı sırada, 1 FETÖ ve 1 PKK yandaşını yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:16:00 -
FETÖ ve PKK yandaşları jandarma kontrolüne takıldı

İzmir’in Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde yol kontrolü yapan ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan 1, "PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, her türlü suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11 Kasım 2021’de yaptığı yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yaptıkları kimlik kontrolünde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan G.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı.

 

Yine aynı tarihte yol emniyet ve kontrol devriyesi görevinde bulunan Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kimlik kontrolü sırasında "PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan H.Ö. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edilirken şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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