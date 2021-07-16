  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin Filistin ve İsrail arasında arabuluculuğa soyundu
Bursa'da tarihi bina çöktü! Ortalık savaş alanına döndü
Bakan Soylu bayram öncesi çocukları sevindirdi
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Siyaset FETÖ ve PKK sempatizanı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu TBMM'de zılgıtla karşıladılar!
Siyaset

FETÖ ve PKK sempatizanı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu TBMM'de zılgıtla karşıladılar!

HDP'li vekiller FETÖ ve PKK sempatizanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu TBMM'de zılgıtla karşıladı!

Yeniakit Publisher
2021-07-16 20:19:00 - 2021-07-16 20:38:42

yeniakit.com.tr

Milletvekilliği vasfını yeniden kazanan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu HDP'li milletvekilleri TBMM'de zılgıtla karşıladı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından cezaevinden çıkan FETÖ ve PKK sempatizanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, TBMM'de kararın okunmasının ardından milletvekilliği iade edildi.

Meclis'te kararın okunmasının ardından TBMM Genel Kurul Salonu'na giren Gegerlioğlu'nu CHP'li ve HDP'li milletvekilleri karşıladı.

HDP'li vekiller zılgıt çekti

Gergerlioğlu'nun Meclis'e girdiği sırada HDP'li vekiller zılgıt çekti. Meclis'te yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.

CHP'li vekil türkü söylemişti

Milletin sorunlarının konuşulması gereken Meclis'te daha önce de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP'li vekillerin alkışları eşliğinde türkü söylemişti. Meclis'i adeta 'canlı müzik' mekanına çeviren Kayışoğlu'nun bu hareketi, diğer milletvekilleri arasında şaşkınlığa neden oldu.

TBMM'de 'canlı müzik' molası! CHP'li vekil türkü söyledi
TBMM'de 'canlı müzik' molası! CHP'li vekil türkü söyledi

Siyaset

TBMM'de 'canlı müzik' molası! CHP'li vekil türkü söyledi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakındır...

Yine kodese Selahattin Demirtaş gibi girersin.
  • Yanıtla

türk

bunları madem belirli bir sebeplerden dolayı idam edemiyorsun, birkaç yıl hapis cezası veriyorsun ama müebbet vermiyorsun, o zaman sınır dışı etsene  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay