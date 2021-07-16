FETÖ ve PKK sempatizanı HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu TBMM'de zılgıtla karşıladılar!
HDP'li vekiller FETÖ ve PKK sempatizanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu TBMM'de zılgıtla karşıladı!
yeniakit.com.tr
Milletvekilliği vasfını yeniden kazanan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu HDP'li milletvekilleri TBMM'de zılgıtla karşıladı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından cezaevinden çıkan FETÖ ve PKK sempatizanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, TBMM'de kararın okunmasının ardından milletvekilliği iade edildi.
Meclis'te kararın okunmasının ardından TBMM Genel Kurul Salonu'na giren Gegerlioğlu'nu CHP'li ve HDP'li milletvekilleri karşıladı.
HDP'li vekiller zılgıt çekti
Gergerlioğlu'nun Meclis'e girdiği sırada HDP'li vekiller zılgıt çekti. Meclis'te yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.
CHP'li vekil türkü söylemişti
Milletin sorunlarının konuşulması gereken Meclis'te daha önce de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP'li vekillerin alkışları eşliğinde türkü söylemişti. Meclis'i adeta 'canlı müzik' mekanına çeviren Kayışoğlu'nun bu hareketi, diğer milletvekilleri arasında şaşkınlığa neden oldu.