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Gündem FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!
Gündem

FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği şeklindeki iddiaların, Emniyet’in yayınladığı video ile doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu provokatif yalanı FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesi ve karanlık oda TV aynı bakış açısıyla servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:53:00 -
FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması bahanesiyle ikinci Gezi hayalii kuran solak kesim ile FETÖ’cüler elele verdi.

Polisin gözaltına alınan öğrencilere ‘aşağı bak’ dediği yalanı üzerinden sosyal medyada algı operasyonu yürütülmüş, ancak bahsi geçen videoda polisin ‘aşağı bak’ değil ‘aşağıdan’ dediği ortaya çıkmıştı.

Utanmadan sıkılmadan attıkları iftira elinde patlayan solak kesim, şimdi de başörtülü öğrenciye gözaltındayken işkence edildiği yalanını ortaya attı.

'Başörtüsü' üzerinden algı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği iddia edildi.

Solak medya Altundal’ın iddialarını alelacele servis etti. Bunun üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.

FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Yayınlanan görüntülerle doğru olmadığı ortaya çıkan yalan haberi, FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi ve karanlık ODA TV internet üzerinden aynı bakış açısıyla servis etti.

İki karanlık medya organı da aynı yerden düğmeye basılmış gibi söz konusu algıya destek verdi. Türkiye düşmanı iki odağın aynı yalanda buluşması ‘manidar’ karşılandı.

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