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Gündem FETÖ ve HDP arasında kavga çıktı
Gündem

FETÖ ve HDP arasında kavga çıktı

Türkiye'nin bölünmesi için tüm imkanları seferber eden FETÖ ile PKK'nın siyasi kolu HDP arasında menfaat kavgası çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:42:00 -
FETÖ ve HDP arasında kavga çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi bölmek için her türlü kahpeliğin altına giren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasında menfaat kavgası çıktı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Fethullah Gülen Cemaatının AKP ile iktidar olduğu günlerde, Kürtlere karşı düşmanca Tutumları ve eylemleri konusunda, Artık; Bir özeleştiri ve Özür bekliyoruz..!" şeklindeki açıklamasına ABD'de sığıntı yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu cevap verdi.

Daha önce yaptığı açıklamada KHK'lılara 'parti kurun' talimatı veren 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün hainlerinden Emre Uslu, Kaplan'a "Bunu yazan Hasip Kaplan’ın 2021 yılı boyunca Cemaat mensuplarının uğradığı mağduriyeti dile getiren tek bir twit bile atmadığını biliyor muydunuz?" şeklinde cevap verdi.

Çıkar kavgasına tutuşan FETÖ ile HDP arasında alevlenen kavganın önümüzdeki günlerde nerelere varacağı ise merak konusu.

 

 

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