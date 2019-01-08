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FETÖ üyesi kadın, deşifre olmamak için mini etek giymiş

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan tutuklu olarak yargılanan FETÖ'cü kadın teröristin, örgütün haberleşme programı ByLock üzerinden örgüt ablasından aldığı 'mini etek' talimatı deşifre oldu.

08 Ocak 2019 Salı 17:00
FETÖ üyesi kadın, deşifre olmamak için mini etek giymiş

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan Zehra Y.'nin, 'örgüt ablası'ndan şifreli haberleşme programı 'ByLock' üzerinden aldığı talimatla 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nın deşifre olmaması için tesettürden vazgeçip, mini etek giydiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski üsteğmen Hasan Y. ile eşi Zehra Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zehra Y. ve Hasan Y.'nin, 'katalog evlilik' olarak nitelendirilen yöntemle dünyaevine girdiği belirtilen soruşturma kapsamında toplanan delillerde; örgütün, 'TSK yapılanması'nın deşifre olmaması için uyguladığı yöntemler dikkat çekti. Zehra Y.'ye ait 'ByLock' yazışmalarında, 'örgüt ablası' şüphelinin, kadına tesettürden vazgeçip, mini etek giymesi yönünde telkinde bulunduğu ortaya çıktı. 'Örgüt ablası' tarafından mini etek giymesi halinde mükafatının çok olacağı mesajının gönderildiği Zehra Y.'nin, bu giyim tarzının kendisine zor geldiğini söylemesine rağmen talimatlara uyduğu belirlendi. Soruşturmada, talimat gereği mini etek giyen Zehra Y.'nin, yeni tarzıyla fotoğraf çektirip, tesettürlü fotoğrafının bulunduğu kimliğini de değiştirdiği belirtildi.

'Katalog evlilik'ten sorumlu Zehra Y. ile 'örgüt ablası' arasında geçen 'ByLock' yazışmaları ise şöyle:

"Örgüt ablası - Değiştirmen lazım (kimliği için)

Örgüt ablası - 'Kayboldu' diyeceksin

Örgüt ablası - Merak etme no problem

Örgüt ablası - Yok kuzum, artık almıyorlar

Örgüt ablası - Kaymakamlığın oradaki nüfus müdürlüğünde değişiyor

Örgüt ablası - Evet

Örgüt ablası - Betül ablana bir sorar mısın, onun bir arkadaşı değiştirmişti...

Zehra Y. - Kimlikle ilgili bir dönüş yapmadın abla

Zehra Y. - Tamam abla söyleyeyim ama bu kıyafetler beni korkutuyor (mini eteği kastederek)

Zehra Y. - Yani başörtüsü, pardösü tamam ama kısa etek çok fazla gelecek bünyeme. Ama hayırlısı nasipse.

Örgüt ablası - Hayırlısı kuzum kolay değil çok haklısın ama o ölçüde mükafatı olur inşallah

Zehra Y. - Abla ehliyet fotosu da sıkıntılı hemen değiştirmem gerekir mi?

Örgüt ablası - Şu an acil değil kuzum sanırım."

Eşi üsteğmenken fetö üyesi olmayan öğrencilere baskı yapmış

Öte yandan soruşturmaya yansıyan delillerde, Zehra Y. gibi örgüt üyesi olan eski üsteğmen eşi Hasan Y.'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ üyesi olmayan öğrencilere baskı ve şiddet uygulayarak, öğrencilerin okuldan ayrılmaları için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Hasan Y.'nin, ayrıca TSK içinde bulunan 'kripto' örgüt üyelerinin deşifre olmaması için örgüt mensuplarıyla sabit hatlardan iletişim kurduğu da kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:00
  1. İzmir
  2. FETÖ üyesi kadın
  3. deşifre olmamak için mini etek giymiş
  4. FETÖ soruşturması
  5. FETÖ'nün örgüt ablası
  6. ByLock talimatları
  7. yargılama

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  • Yunus16Yunus1614 dk önce
    VAYBE MİNİ ETEK ''MÜKAFATI OLUR İNŞALLAH'' DİYOR, MÜSLÜMAN A BAK! HAÇLI PAPAZI FGÜLEN İN YAVRULARI ÇOK GÖRMEMEK LAZIM. AMERİKANIN DOĞURDUKLARI İYİCE HAÇLI OLMUŞLAR. MİNİ ETEK İÇİN MÜKAFAT BEKLİYOR? SÜMÜKLÜ FETÖ NÜN UŞAKLARI VAFTİZ DE OLDUNUZ MU?

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