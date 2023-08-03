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Yerel FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
Yerel

FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:42:00 -
FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Hatay İlamat ve İnfaz Burosunun 2023/4560 sayılı kararı gereği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve KHK ile ihraç olan emniyet müdürü Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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