FETÖ üyesi firari MİT'çiler sınırda yakalandı! Yunanistan'a kaçacaklardı
Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğişüphesiyle haklarında arama kararı olan ve MİT’ten ihraç edilen2 şahısYunanistan’a kaçma girişiminde bulundukları sırada yakalandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:23
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ üyesi 2 eski MİT'çi, sınırda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.
KHK ile ihraç edilen eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) oldukları belirlenen, FETÖ üyeliği şüphesiyle haklarında aranma bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Ebubekir E. ile Yasir U. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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