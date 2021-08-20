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Gündem FETÖ uşakları kafayı sıyırdı! Dündar başına taş düşse AK Parti’den bilecek!
Gündem

FETÖ uşakları kafayı sıyırdı! Dündar başına taş düşse AK Parti’den bilecek!

Her fırsatta AK Parti aleyhinde paylaşımlarda bulunan firari gazeteci Can Dündar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun yumruklanmasını da AK Parti’ye bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 16:59:00 -
FETÖ uşakları kafayı sıyırdı! Dündar başına taş düşse AK Parti’den bilecek!

 Yeni Akit/Ankara 

Her fırsatta AK Parti hükümetine karşı söylemler üreten sözde gazeteci Can Dündar yine sosyal medya hesabı üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı. Gökten başına taş düşse AK Parti hükümetinden bilecek olan Dündar yaptığı paylaşımda, “AKP, eriyişini, zorbalıkla engellemeye çalışıyor. Ama saldırdıkça eriyor” ifadelerini kullandı.

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