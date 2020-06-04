FETÖ tetikçisi Emre Uslu'dan Türkiye için alçak tweet
FETÖ firarisi olarak ABD'de yaşamaya çalışan Emre Uslu, siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan Amerika'daki protestolara destek verirken 'darısı İstanbul'un da başına' şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.
FETÖ firarisi Emre Uslu, ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verirken Türkiye'yi de hedef göstermeye kalktı.
FETÖ tetikçisi Emre Uslu sosyal medya hesabından "Gece saat 11. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullanarak bir skandala daha imza attı.
İşte Uslu'nun o alçak tweeti: