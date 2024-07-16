FETÖ tam olarak bitirildi mi? O iddia resmen kan dondurdu

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, FETÖ ile mücadelede yaşanan zafiyetlere dikkat çekti. Özçelik, FETÖ’nün tam olarak bitirilemediğini ve hâlâ siyasette, bürokraside ve iş dünyasında etkili olduğunu belirtti. Yazısında, FETÖ’nün üniversitelerde de faaliyetlerine devam ettiğini ve bazı akademisyenlerin FETÖ ile ilişkili olduğunu vurgulayan Özçelik, FETÖ ile mücadelenin zafiyet kabul etmediğini ve daha kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. İsmet Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"(...) FETÖ önemli darbeler yedi.

Ama tam olarak bitirildi mi?

“Evet” demek zor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Renklenenler…

Kendilerini korumayı başaranlar…

“Gizli FETÖ” faaliyette.

Siyasette bütün partilerde varlar.

(...) Bürokraside de kritik noktadalar.

Mevzilerini korumak için her yolu denediler.

Pensilvanya’dan gelen talimatla…

Kendi adamlarını bile feda ettiler.

En büyük özellikleri usulsüz işlere imza atmaları.

Üstlerinin zaafları, onların güvencesi oldu.

Bu yolla yerlerini korudular.

Kurumlarda herkes tarafından bilinirler.

Ama kimse üzerlerine gitmiyor.

İş dünyasında da kıpırdanma başladı.

15 Temmuz sonrası sinenler…

Kendilerini unutturmak için kenara çekilenler…

Yavaş yavaş yeniden sahaya çıkıyorlar.

Eski ağları yeniden kurma gayreti içindeler.

Üniversitelerdeki FETÖ…

Bütün uyarılara rağmen görev başında.

Şerif Ali Tekalan hâlâ “akademi imamı.”

Bazı rektörler, dekanlar, hocalar…

Amir olarak onu görüyorlar.

(...)

Vatansever öğretim üyeleri…

Belge, bilgi sunuyor.

Ancak üzerlerine giden yok.

Bu dönem için FETÖ’cülere verilen görev…

Akademik olarak yükselme.

Profesör, doçent olma…

İlerde hayal ettikleri döneme hazırlık.

14-28 Mayıs seçimleri…

Beklentiye girmişlerdi.

Eski günler yeniden gelecekti.

O kadar eminlerdi ki…

Kamuda, üniversitelerde, siyasette, iş dünyasında…

Kendilerini deşifre edenler bile oldu.

Hapistekiler paçayı kurtaracaklarını düşündüler.

Dışarıya, “yakında çıkacağız” diye haber gönderdiler.

Seçim sonrası hüsrana uğradılar.

31 Mart seçim sonuçları…

FETÖ’yü tekrar umutlandırdı.

Son dönemdeki hareketlenmeleri de bundan.

FETÖ ile mücadele…

Ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu konuda görevli olanlar…

Emniyette, yargıda, bürokraside, …

Ayak sürüyenler bulunuyor.

Üniversiteleri konuşmuyorum bile…

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı duruyor…

Ama altındakiler için aynı şeyi söylemek zor.

Gerekenlerin yapılmaması…

Mücadeleyi de olumsuz etkiliyor.

Bu işle mücadele edenlerde…

“Ya FETÖ geri gelirse” endişesi bile var.

Bunlar sadece benim fikrim değil.

AK Parti içinde de dillendiriliyor.

FETÖ ve PKK ile mücadele…

Zafiyet kabul etmiyor.

“Açılım” sürecinde yaşadıklarımız…

Türkiye’ye pahalıya patladı.

Çok sayıda şehit verdik.

Mali boyutu da yüksek oldu.

O hataları yapmasaydık…

Şimdi emekliye 10 bin lira maaşı konuşmazdık. (...)"