FETÖ talimat vermişti! Öztürk'e BAE'de skandal hapis cezası

Mehmet Ali Öztürk'ün BAE tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Gazeteci Adem Özköse, Hayatının Kerkük'ten Türkmen Dağı'na, Halep'ten İdlib'e mazlumlar için koşturmakla geçtiği belirtilen Türkiye vatandaşı Mehmet Ali Öztürk'ün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, toplumu Öztürk'e sahip çıkmaya çağırdı.Öztürk'ün ailesiyle birlikte ticari amaçla Dubai'ye gittiği, aylar önce gözaltına alındığı ve hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığı bildirildi.Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Özköse, ' MehmetAliÖztürke Özgürlük ' başlığına destek verilmesi çağrısında bulundu.

"Mehmet Ali Öztürk'e özgürlük"

Özköse, "Arkadaşlar! Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bugün müebbed hapis cezasına çarptırılan Türk vatandaşı Mehmed Ali Öztürk konusundaki suskunluk sarmalını artık kırmalıyız. Lütfen aşağıdaki tagı elden ele yayalım. SES VERİN! MehmetAliÖztürke Özgürlük " ifadelerini kullandı.