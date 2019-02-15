FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ö. tutuklandı.15 Şubat 2019 Cuma 12:03
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri verilen Bayram Ö, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri tarafından kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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