FETÖ şüphelisi tutuklandı Eskişehir'de FETÖ FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bayram Ö. tutuklandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri verilen Bayram Ö, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ekipleri tarafından kent merkezinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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