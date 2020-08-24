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Aktüel FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi
Aktüel

FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi

Eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:17:54 -
FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 Ağustos'ta İzmit'te saklandığı evde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp İstanbul'a sevk edilen Erhan Akkuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Akkuş, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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