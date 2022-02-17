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Yerel FETÖ şüphelisi öğretmenin cezası belli oldu
Yerel

FETÖ şüphelisi öğretmenin cezası belli oldu

Örgüt içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda takip ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen S.Ü. hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 08:17:00 -
FETÖ şüphelisi öğretmenin cezası belli oldu

Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ByLock kullanıcısı olan öğretmen S.Ü. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.Ayrıca S.Ü.’nün, FETÖ içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda örgüt adına takip ettiği iddia edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ü.’nün 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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