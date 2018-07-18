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FETÖ şüphelisi astsubaya tutuklama!

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınanastsubay tutuklandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:58
FETÖ şüphelisi astsubaya tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına aldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay Ahmet K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu ve örgütte faal olarak yer aldığı öne sürüldü.

Zanlı, dün Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:58
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  2. Ankara
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