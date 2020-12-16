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Gündem FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişiye müebbet verildi
Gündem

FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişiye müebbet verildi

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:43:00 -
FETÖ soruşturmasında çok sayıda kişiye müebbet verildi

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 236. celsede dava dosyasını karara bağladı.

Heyet, sanıklar Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus Emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan'ı da "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışları ile yargılama sürecinde gözlemlenen davranışlarını dikkate alarak, cezayı müebbet hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Emre Uslu, Murat Çetiner, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın yakalanamadığı için savunmalarının alınamadığını belirterek, dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

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