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FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde isminin FETÖ soruşturmasında geçtiği yalanıyla bir vatandaşın 59 bin TL değerindeki altınını alanve Jandarma tarafından üç günlük geceli gündüzlü takip sonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde isminin FETÖ soruşturmasında geçtiği yalanıyla bir vatandaşın 59 bin TL değerindeki altınını alanve Jandarma tarafından üç günlük geceli gündüzlü takip sonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis memuru olarak tanıtan şüpheli, H.A. isimli vatandaşı ev telefonundan arayarak isminin FETÖ soruşturmasında geçtiğini ve evdeki değerli eşyaları almaları gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan H.A., toplamda 59 bin TL değerinde olan 22 adet bilezik 5 adet yarım altın, 2 adet tam altın, 2 adet küpeyidolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan H.A., aynı günün akşamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığınagiderek şikayetçi oldu. Harekete geçen jandarma,Olay Yeri İnceleme, İstihbarat, KOM ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek araştırmabaşlattı.


2 Asayiş Timi, 1 Jasat Timi, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve 1 KOM ekibi ile üç gün boyunca gece ve gündüz iz süren jandarma, olayın şüphelisinin izini kaybettirmek maksadıyla motosiklet, ticari taksiler, minibüs kullandığı ve bazen de yaya olarak yer değiştirdiğini tespit etti. Onlarca güvenlik kamerası veMOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin Muratpaşa ilçesinde bulunduğunu tespit etti. 2 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan A.Ş. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, verdiği ifadesindeH.A.’nın ziynet eşyasını dolandırıcılık yoluyla kendisinin aldığını itiraf etti. A.Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
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