0553 313 94 23

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Osman Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Mahkemede tanık olarak dinlenen E.Ö, sanık Aydın'ı tanıdığını ve birlikte sohbet toplantılarına gittiklerini anlattı.

Sohbet toplantılarında örgüt elebaşına ait kitapların okunduğunu belirten E.Ö, ''Bu sohbet grubu sadece komiser yardımcısı grubuydu. Sohbet hocası Selim kod adlı şahıstı. Osman Aydın'da bu toplantılara geliyordu.'' ifadesini kullandı.

Aydın ise savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını iddia etti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık Osman Aydın, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Yargıtayda temyiz aşamasında farklı bir yargılama dosyası bulunduğu gerekçesiyle bu suç yönünden dosyasının ayrılması, sanığın üzerine atılı "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, Aydın'ın "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
  1. FETÖ/PDY davası
  2. hapis cezası
  3. hüküm
  4. karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erenler’de kantin denetimleri sürüyor
    1. Erenler’de kantin denetimleri sürüyor
    2. Antalyaspor’da madalya gururu
    3. TMSF'den stratejik satış
    4. Vali Bektaş’a kaftan giydirildi
    5. Savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar..
    6. Düzce’de yılın ahisi 57 yıllık berber..
    7. 3 savcıdan kapsamlı soruşturma!..
    8. Başkan Bozkurt Vali Tutulmaz’ı..
    9. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    10. "2023'te İstanbul'a 70 milyon turist,..
    11. Başkan Işıksu vatandaşlarla bir araya..
    12. Dereceyle mezun olduğu üniversitede..
    13. Oğuzlar cevizi, üreticinin yüzünü..
    14. İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne..
    15. Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1..
    16. Jandarma’dan öğrencilere dergi
    17. "Türk yargısının talimat aldığı tek..
    18. PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın..
    19. Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te..
    20. Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi..
    21. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    22. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    23. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    24. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    25. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    26. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    27. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    28. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    29. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    30. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı