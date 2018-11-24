FETÖ projesine Alman desteği

Alman basınında yer alan haberde, söz konusu paranın 2022 yılına kadar verileceği bildirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medyadan karara tepki göstererek, “Bu projeye 10 milyon euronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul edilemez büyük bir skandal. Berlin eyaleti de ayrıca 10 milyon söz vermiş” dedi.

