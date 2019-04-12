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FETÖ papazı İtalya'da buldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İtalya’daki sözde dernek ve lobi kuruluşları, İslam’ın Hristiyanlaştırılması olarak bilinen “ılımlı İslam” projesi için Vatikan ile ortak çalışmalar yapıyor.

12 Nisan 2019 Cuma 21:53
FETÖ papazı İtalya'da buldu

 Hakan Öztürk  Yeniakit.com.tr 

Türkiye’ye düşmanlıkta sınır tanımayan FETÖ terör örgütü militanları, iade edilme korkusuyla Hristiyan lobilerinin Avrupa’da Müslümanları Hristiyanlaştırmak için kullandığı birer maşa haline dönüştü. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün İtalya’daki sözde dernek ve lobi kuruluşları, İslam’ın Hristiyanlaştırılması olarak bilinen “ılımlı İslam” projesi için Vatikan’a bağlı kiliselerle ortak çalışmalar yürütüyor.

Kilisenin tasmalısı olmaya can atıyorlar

Web sitesinin ana sayfasında FETÖ elebaşı Gülen’in yılışan resmine ve fitne mesajlarına yer veren Pro Diyalog Merkezi (Istituto Tevere), kiliselerde düzenledikleri ortak toplantılarda, Müslümanların ibadetleriyle Hristiyan ayinlerini birleştiren çalgılı çengili etkinlikler yapıyor. FETÖ militanları, Haçlıların kiliselerine hizmet etmek için adeta can atıyorlar.

İhanet çetesi FETÖ, Haçlıların sığıntısı oldu

İtalyan devletinin mesafeli yaklaştığı için herhangi bir okul ya da eğitim kurumu açmasına izin vermediği FETÖ, İtalya’daki faaliyetlerinin merkezine sözde diyalog ve dostluk derneklerini koyarak, başta Katolikler olmak üzere Hristiyan dünyasıyla ilişkilerini geliştirme çabasında. FETÖ, kurduğu dernekler ve lobi kuruluşları aracılığıyla kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek kendisini Batı dünyasına kabullendirmeyi umuyor.

Hristiyan misyonerliği yapmaya başladılar

FETÖ’nün İtalya genelinde, Roma’da Tevere Enstitüsü, Milano’da Alba Kültürlerarası Derneği, Modena ve Venedik’teki Milad Kültürlerarası Diyalog Derneği olmak üzere 4 ayrı şehirde farklı diyalog dernekleri bulunuyor. Yeniakit.com.tr’nin Roma’da Tevere Enstitüsü’nin resmi internet sayfalarından elde ettiği bilgilere göre, FETÖ Avrupa’da yaşayan Müslüman Türkleri Hıristiyanlaştırmak için yoğun bir çaba harcıyor. Tevere Enstitüsü’nün resmi sosyal medya hesabının “Hakkımızda” kısmında, “Avrupa'da yaşayan Türkler için Hıristiyanlık ve diyalog üzerine seminerler düzenlemektedir.” ifadesi yer alıyor. Enstitü’nün, İtalya ile ticaret yapan Türk şirketlerinden hibeler aldığı vurgusu da ayrıca dikkat çekiyor.

FETÖ Papazı İtalya’da buldu

FETÖ’nün kuruluşu Tevere Ensititüsü’nün amacı olarak “Kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu teşvik etmek ve farklı dinlerden, kültürlerden, milletlerden, görüşlerden ve ideolojilerden insanları bir araya getirmek” misyonuyla hareket ettiği vurgusu yapılıyor. Tevere Enstitü’nün resmi internet sayfalarında Katolik Hristiyan Papazlarla yan yana çekilmiş fotoğraflara yer verilmesi “FETÖ Papazı İtalya’da buldu” yorumlarına neden oluyor.

FETÖ’nün gerçek yüzünü deşifre eden belgeler işte şu şekilde;


İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Tevere Enstitüsü’nün resmi facebook hesabında, ““Avrupa'da yaşayan Türkler için Hıristiyanlık ve diyalog üzerine seminerler düzenlemektedir.” ifadesi yer alıyor.

Tevere Enstitü’nün resmi sosyal medya hesapları incelendiğinde Katolik Hristiyan Papazlarla yanyana samimi fotoğrafları işte böyle paylaşılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’in, 1998’de Papa 2. Jean Paul ile yaptığı görüşmenin detayları Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden çıkmıştı. FETÖ’nün Tever Enstitüsü de, Katoliklerin Ruhani lideri Papa Farancis’e övgü dolu sözler yağdırarak doğum günü kutlamasında bile bulunduğu belgelendi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 21:53
  1. Kilis
  2. FETÖ
  3. Vatikan

YORUM YAZ

  • malcom xmalcom x19 dk önce
    TAM SEÇEMEDİM PAPAZ HANGİSİ İDİ ACABA? biri açıklama yapsın
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer25 dk önce
    FETÖ-PAPA-EVANGELİSTLER-SİYONİSTLER..Bunlarda..Şeytanlık..fitne..BİTMEZ..

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