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Gündem FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Gündem

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:24:00 -
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri, kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 2 eski polis ile bir askeri öğrencinin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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